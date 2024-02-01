Постійну хитаю ногою: що це та наскільки небезпечно

Неконтрольовані рухи ніг можуть бути неприємними і викликати дискомфорт, але в багатьох випадках вони нешкідливі. Але якщо рухи посилилися або заважають вашому повсякденному життю, необхідно звернутися до лікаря.

Рухи, які ми робимо, можуть бути довільними та мимовільними. Довільні – це рухи, які ми контролюємо, наприклад, усвідомлено жестикулюємо, коли розповідаємо історію та хочемо надати їй фарб.

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Мимовільні – рефлекторні чи імпульсивні рухи, які людина не контролює. Наприклад, усмішка, коли побачила кошеня, або нахмурене обличчя, коли про щось задумалося.

Причин мимовільного руху ногою може бути кілька.

Тремор

При треморі ніг можна помітити пульсацію чи спазми у м'язах. Такі відчуття можуть тривати кілька хвилин. Є кілька видів тремору, найпоширеніший – есенціальний. Частіше він вражає руки, але також може вражати ноги, тулуб, голову, язик та голос.

Дистонічний тремор розвивається при руховому розладі, викликає мимовільне скорочення м'язів, що повторюється, і має відчуття скручування. Також є фізіологічний тремор, він властивий усім здоровим людям, коли нам страшно, чи холодно.

Причин появи тремору багато. Неврологічні розлади, кофеїн, ліки для проти астми, кортикостероїди, гіпертиріоз, печінкова або ниркова недостатність, тривога. Тремор найчастіше зустрічається у людей середнього та похилого віку.

Що робити? Більшість форм тремору не піддається лікуванню, але є методи, які допоможуть подолати симптоми. Наприклад, якщо причина в іншому захворюванні, то при правильній терапії стан може покращити або повністю зникнути.

Синдром неспокійних ніг

Синдром неспокійних ніг (СНН) схожий на тремор, але, на відміну від нього, рухи відбуваються довільно через неприємні відчуття у ногах: свербіж, важкість, поколювання, біль. Через ці відчуття хочеться постійно рухати кінцівками. Коли людина рухається, симптоми менш помітні, але під час відпочинку, наприклад сну, посилюються.

Що робити? Найчастіше причина виникнення СНН невідома. Зменшити больові відчуття допоможуть помірні фізичні навантаження та розтяжки. Важливим є регулярний сон.

Також є ліки, які допоможуть боротися із симптомами СНН. Але важливо пам'ятати, що не можна займатися самолікуванням. Необхідно звернутися за допомогою до лікаря.

Підвищена тривожність

Тривога – це захисна реакція організму. Для людей з підвищеною тривожністю ситуація, яка не становить загрози, може спричинити стресову реакцію організму. Вивільняється багато адреналіну, який впливає на м'язи, стимулюючи посилення кровообігу у них. Це може викликати тремтіння в ногах або в інших частинах тіла.

Що робити? При підвищеному рівні тривожності рекомендується звернутися до психолога чи психотерапевта, щоб фахівець зміг порадити один із варіантів терапії. Можливо, буде необхідно пройти когнітивно-поведінкову чи експозиційну терапію.

Є способи, які допоможуть впоратися із тривожністю самостійно. Регулярні помірні фізичні навантаження, наприклад, заняття йогою та здоровий сон, вправи на розслаблення, наприклад медитації, збалансоване харчування.