Послеродовая депрессия у мужчин – правда или миф

Послеродовую депрессию часто ошибочно связывают только с женщинами. На самом деле новоиспеченные родители тоже могут переживать изменения в настроении и чувствах после появления малыша.

Послеродовая депрессия у мужчин – распространенное явление. По данным одного исследования, около 10% родителей в США впадают в депрессию до или сразу после рождения ребенка.

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Почему возникает послеродовая депрессия у мужчин

После рождения ребенка отцы не часто получают такую поддержку, которую получают матери, из-за чего могут испытывать обиду, чувство, что ими пренебрегают или осуждают их из-за необоснованных гендерных ожиданий.

Мужчины тоже нуждаются в поддержке на протяжении всего перинатального периода и на ранних стадиях отцовства.

Послеродовой сум особенно распространен через 3 – 6 месяцев после родов. Причина частично связана с биологией. Мы знаем, что гормоны женщины сильно меняются во время и после беременности. Но есть свидетельства, что мужчины также испытывают реальные изменения в уровне гормонов после рождения ребенка.

Другими факторами могут быть:

Некоторые мужчины привыкли находиться в центре внимания любимой женщины. Ситуация меняется с появлением малыша. Мамы, как правило, быстро привязываются к ребенку, а папы общаются с детьми по-разному, и у них налаживание может занять некоторое время. В этот период папа может чувствовать себя третьим лишним.

Новый отец может испытывать сильное давление из-за необходимости обеспечивать нового члена семьи, что может усилить стресс, связанный с финансами и карьерой.

В обществе сложилось мнение, что новоиспеченные родители должны быть на седьмом небе от счастья. Но если они это не почувствовали в полной мере, то могут чувствовать вину за то, что не оправдывают чьи-то ожидания.

Большинство молодых родителей мало спят и мало занимаются сексом. Это может сказаться на настроении обоих партнеров.

Какие симптомы послеродовой депрессии у мужчин

: депрессия отца может повлиять на развитие ребенка и увеличить риск развития у него психического расстройства в раннем детстве, поэтому ситуацию нужно исправлять.

Симптомы депрессии могут выглядеть по-разному у мужчин и женщин. Среди самых распространенных признаков у мужчин:

гнев, раздражительность или агрессия;

сильные изменения аппетита;

непонятные боли;

неспособность сконцентрироваться и принять решение;

внезапная смена настроения;

потеря энергии и интереса к работе или любимым занятиям;

постоянное стремление работать;

отдаление от семьи и друзей;

чувство разочарования или цинизм;

чувство грусти, безнадежности или подавленности.

Что делать

Лечение послеродовой депрессии аналогично лечению клинической депрессии. В зависимости от конкретной ситуации и тяжести депрессии, врач может назначить лекарства, терапию или их комбинацию.

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) и межличностная терапия – это виды психотерапии, которые облегчают симптомы послеродовой депрессии, но большинство мужчин предпочитают индивидуальную или парную терапию.