Післяпологова депресія у чоловіків – правда чи міф

Післяпологову депресію часто помилково пов'язують лише з жінками. Насправді новоспечені батьки теж можуть переживати зміни в настрої та почуттях після появи малюка.

Післяпологова депресія у чоловіків – поширене явище. За даними одного дослідження, близько 10% батьків у США впадають у депресію до або відразу після народження дитини.

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Чому виникає післяпологова депресія у чоловіків

Після народження дитини батьки не часто отримують таку підтримку, яку отримують матері, через що можуть відчувати образу, почуття, що ними нехтують або засуджують їх через необґрунтовані гендерні очікування.

Чоловіки теж потребують підтримки протягом усього перинатального періоду та на ранніх стадіях батьківства.

Післяпологовий сум особливо поширений через 3 – 6 місяців після пологів. Причина частково пов'язана із біологією. Ми знаємо, що гормони жінки сильно змінюються під час та після вагітності. Але є свідчення, що чоловіки також зазнають реальних змін у рівні гормонів після народження дитини.

Іншими факторами можуть бути:

Деякі чоловіки звикли перебувати у центрі уваги коханої жінки. Ситуація змінюється із появою малюка. Мами, як правило, швидко прив'язуються до дитини, а татки спілкуються з дітьми по-різному, і у них налагодження може зайняти деякий час. У цей період тато може почуватися третім зайвим.

Новий батько може відчувати сильний тиск через необхідність забезпечувати нового члена сім'ї, що може посилити стрес, пов'язаний із фінансами та кар'єрою.

У суспільстві склалася думка, що новоспечені батьки мають бути на сьомому небі від щастя. Але якщо вони це не відчули повною мірою, то можуть відчувати провину через те, що не виправдовують чиїсь очікування.

Більшість молодих батьків мало сплять і мало займаються сексом. Це може позначитися на настрої обох партнерів.

Які симптоми післяпологової депресії у чоловіків

: депресія батька може вплинути на розвиток дитини та збільшити ризик розвитку у неї психічного розладу у ранньому дитинстві, тому ситуацію потрібно виправляти.

Симптоми депресії можуть виглядати по-різному у чоловіків та жінок. Серед найпоширеніших ознак у чоловіків:

гнів, дратівливість чи агресія;

сильні зміни апетиту;

незрозумілі болі;

нездатність сконцентруватися та прийняти рішення;

раптова зміна настрою;

втрата енергії та інтересу до роботи чи улюблених занять;

постійне прагнення працювати;

віддалення від сім'ї та друзів;

почуття розчарування чи цинізм;

почуття смутку, безнадійності чи пригніченості.

Що робити

Лікування післяпологової депресії аналогічне до лікування клінічної депресії. Залежно від конкретної ситуації та тяжкості депресії, лікар може призначити ліки, терапію або їхню комбінацію.

Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) і міжособистісна терапія – це види психотерапії, які полегшують симптоми післяпологової депресії, але більшість чоловіків надають перевагу індивідуальній або парній терапії.