Последствия нехватки сна для здоровья можно свести на нет: ученые нашли способ

Ученые проверили, как физическая активность и качественный сон влияют на риск смерти от всех причин, сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Дефицит сна или, напротив, его избыток связан с меньшей продолжительностью жизни. В то же время "идеальный" сон, как показали предыдущие исследования, может снизить риск преждевременной смерти.

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Новое исследование сна

Тем не менее, китайские ученые из Гуандунского института сердечно-сосудистых заболеваний, Медицинского университета Гуанчжоу и Китайского университета Гонконга выяснили, как можно нейтрализовать некоторые негативные последствия некачественного сна. Оказалось, что в этом поможет физическая активность.

Они анализировали данные участников Британского биобанка: всего – 92 221 человека, которые с февраля 2013 по декабрь 2015 носили наручные акселерометры для измерения уровня активности. Средний возраст испытуемых составил 62,4 лет. Большинство – 73,2% – отметили нормальную продолжительность сна по шесть – восемь часов, 19,7% спали слишком долго (свыше восьми часов), а 7,1% страдали недосыпом (менее шести часов). Более трети участников (33,4%) были физически неактивны.

Воздействие сна и физической активности на здоровье

Продолжительность сна была связана со смертностью от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний, но не от рака. По сравнению с нормальным сном, только его дефицит резко повышал риск смерти от всех причин [отношение рисков – 1,34) и от сердечно-сосудистых заболеваний (1,56),

– рассказали ученые.

Наименьший риск смерти был у группы с нормальной продолжительностью ночного отдыха и высоким уровнем физической активности. Ее низкий уровень в сочетании с дефицитом сна или его избытком коррелировал с высоким риском смерти: он был повышен в 2,51 и 2,06 раза соответственно. При среднем уровне физактивности вместе со сном в течение менее шести часов или более восьми часов вероятность смерти от всех причин была выше уже в 1,63 и 1,10 раза соответственно.

Физическая активность от умеренной до интенсивной степени защищала от преждевременной смерти. Если человек соблюдал рекомендации ВОЗ – около 150 минут в неделю физической активности средней интенсивности, – в таком случае риск смерти от всех причин падал до 1,06 при недостатке сна и до 1,01 при его избытке. Люди, уровень физической активности которых превышал рекомендованный, имели еще более низкую вероятность смерти от всех причин (отношение рисков – 0,67), сердечно-сосудистых заболеваний (0,61) и рака (0,73).