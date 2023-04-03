Наслідки браку сну для здоров'я можна звести нанівець: вчені знайшли спосіб

Вчені перевірили, як фізична активність та якісний сон разом впливають на ризик смерті від усіх причин, серцево-судинних захворювань та раку.

Дефіцит сну чи, навпаки, його надлишок пов'язані з меншою тривалістю життя. У той самий час "ідеальний" сон, як показали попередні дослідження, може знизити ризик передчасної смерті.

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Нове дослідження сну

Проте китайські вчені з Гуандунського інституту серцево-судинних захворювань, Медичного університету Гуанчжоу та Китайського університету Гонконгу з'ясували, як можна нейтралізувати деякі негативні наслідки неякісного сну. Виявилось, у цьому допоможе фізична активність.

Вони аналізували дані учасників Британського біобанку: всього – 92 221 особу, які з лютого 2013 по грудень 2015 носили наручні акселерометри для вимірювання рівня активності. Середній вік піддослідних становив 62,4 року. Більшість – 73,2% – відзначили нормальну тривалість сну по шість – вісім годин, 19,7% спали занадто довго (понад вісім годин), а 7,1% страждали недосипом (менше шести годин). Понад третина учасників (33,4%) були фізично неактивні.

Вплив сну та фізичної активності на здоров'я

Тривалість сну була пов'язана зі смертністю від усіх причин та серцево-судинних захворювань, але не від раку. Порівняно з нормальним сном лише його дефіцит різко підвищував ризик смерті від усіх причин [відношення ризиків – 1,34) та від серцево-судинних захворювань (1,56),

– розповіли вчені.

Найменший ризик смерті був у групі з нормальною тривалістю нічного відпочинку та високим рівнем фізичної активності. Її низький рівень у поєднанні з дефіцитом сну або його надлишком корелював з найвищим ризиком смерті: він був підвищений у 2,51 та 2,06 раза відповідно. При середньому рівні фізактивності разом зі сном протягом менш ніж шести годин або понад вісім годин ймовірність смерті від усіх причин була вищою вже в 1,63 і 1,10 разів відповідно.

Фізична активність від помірного до інтенсивного ступеня захищала від передчасної смерті. Якщо людина дотримувалася рекомендацій ВООЗ – близько 150 хвилин на тиждень фізичної активності середньої інтенсивності, – у такому разі ризик смерті від усіх причин падав до 1,06 за нестачі сну і до 1,01 за її надлишку. Люди, рівень фізичної активності яких перевищував рекомендований, мали ще нижчу ймовірність смерті від усіх причин (відношення ризиків – 0,67), серцево-судинних захворювань (0,61) та раку (0,73).