Коронавирус возвращается: что нужно знать о COVID-19 этой осенью и зимой

С наступлением холодов уровень заболеваемости COVID-19 снова возрастет, при этом появилось несколько новых вариантов этого вируса.

Пандемия COVID привела к огромным жертвам: во всем мире погибло около 7 миллионов человек. Но благодаря вакцинам, существующему иммунитету и более эффективному лечению вирус стал намного более управляемым.

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Коронавирус возвращается

Хотя сейчас COVID является менее смертоносным для людей, похоже, что он имеет более высокий уровень долгосрочных осложнений, чем обычный грипп. COVID также менее сезонный, чем грипп, и более заразный. За последние три зимы пик заболеваемости приходился на период с декабря по январь, тогда как пик гриппа приходится на более поздний период.

Считается, что ежегодная бустерная вакцинация принесет пользу наиболее уязвимым слоям населения. Однако вопрос о том, принесут ли эти вакцины дополнительную пользу остальным людям, остается спорным.

Европейские страны рекомендуют ежегодную прививку только группам повышенного риска, но некоторые эксперты не видят недостатков в более широких рекомендациях.

Лучшая защита от COVID-19

Команда ученых из Швейцарии проанализировала контакты 50 000 положительных случаев COVID-19. Они пришли к выводу, что иммунитет после вакцинации обеспечивает наилучшую защиту для окружающих.

Почти каждый третий человек, испытавший влияние SARS-CoV2, инфицирован, а двое из пяти имели штамм омикрон. В случае иммунитета, полученного в результате вакцинации, инфекции или их комбинации, этот показатель уменьшается до одного из десяти. Однако иммунитет исчезает в течение нескольких месяцев.

Были проанализированы данные о более чем 50 000 случаях и 110 000 контактов, зарегистрированных в кантоне Женева в период с июня 2020 года по март 2022 года. Эти цифры являются очень большой базой данных как с точки зрения количества случаев, так и с точки зрения спектра предоставляемой информации: площадь проживания, возраст, вес, тип симптомов, статус вакцинации, даты вакцинации и/или заражения. Хотя защита после заражения несколько выше, чем после вакцинации, вакцинация снижает заразность больных в течение более длительного периода.

Поскольку количество случаев снова растет, фильтрация воздуха, вентиляция и ношение масок рядом с уязвимыми людьми кажутся необходимыми мерами.