В настоящее время женщины испытывают оргазм во время секса куда чаще, чем допустим, еще лет 50 назад. Среди популярных мифов есть тот, который касается женщин после 40-ка.

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Дело в том, что существует мнение, что большинство женщин после достижения этого возраста становятся фригидными. Американский сексолог Грейси Ландес убеждает, что с этим убеждением пора прощаться.

Напротив, многие женщины именно в этом возрасте неожиданно открывают в себе новые ощущения во время секса, становятся более раскрепощенными и уверенными в себе.

Новая фаза сексуальности

Новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале American Journal of Medicine, свидетельствует, что сексуально активными остаются более 85 % женщин старше 40 лет и более половины женщин в возрасте более 60 лет.

Сексолог объясняет, что женщины переходят в новую фазу сексуальности, ведь они теперь точно знают, что доставляет им удовольствие и не комплексуют по поводу того, как именно добиться желаемого.