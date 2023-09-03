Нормально ли, если вообще не хочется секса

Полное отсутствие или значительное снижение полового влечения ранее рассматривалось как отклонение. К женщинам могли применять термин "фригидный", а мужчин просто не понимали – как же так, мужчины должны хотеть секса по умолчанию.

Понимание асексуальности

В последнее время взгляды ученых и общества изменились: асексуальность скорее считается отдельной сексуальной ориентацией и частью личности, чем болезнью, которую необходимо лечить.

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Существует множество несогласных с пониманием асексуальности. Они уверены, что отсутствие желания секса у асексуалов лишь временное и связано с тем, что те просто еще не нашли подходящего человека.

Однако исследование показало, что низкое сексуальное влечение у испытуемых стабильно сохранялось в течение года. Возможно, асексуальность – это все же ориентация, а не "фаза".

Исходя из современного подхода к определению сексуальных дисфункций, асексуальность также нельзя считать патологией, потому что отсутствие полового влечения не беспокоит самих асексуалов.

В каких случаях следует обратиться к врачу