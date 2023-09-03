Чи нормально, якщо взагалі не хочеться сексу

Повна відсутність чи значне зниження статевого потягу раніше розглядалося як відхилення. До жінок могли застосовувати термін "фригідна", а чоловіків просто не розуміли – як же так, чоловіки повинні хотіти сексу за замовчанням.

Розуміння асексуальності

Останнім часом погляди вчених та суспільства змінилися: асексуальність скоріше вважається окремою сексуальною орієнтацією та частиною особистості, ніж хворобою, яку необхідно лікувати.

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Існує безліч незгодних із таким розумінням асексуальності. Вони впевнені, що відсутність бажання сексу в асексуалів лише тимчасове і пов'язана з тим, що ті просто ще не знайшли людину, що підходить.

Однак дослідження показало, що низький сексуальний потяг у піддослідних стабільно зберігався протягом року. Можливо, асексуальність – це все ж таки орієнтація, а не "фаза".

Виходячи із сучасного підходу до визначення сексуальних дисфункцій, асексуальність також не можна вважати патологією, тому що відсутність статевого потягу не турбує самих асексуалів.

У яких випадках варто звернутися до лікаря