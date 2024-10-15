Почему одни люди кажутся нам сексуальными, а другие –нет

Сексуальное влечение охватывает мысли о сексе, фантазии и желание участвовать в сексуальных отношениях, возникающее в ответ на различные внутренние и внешние сигналы. На это влечение влияют множество факторов, таких как отношения между партнерами, а также их эмоциональное и физическое состояние.

Как возникает сексуальное влечение

В регуляции сексуального влечения участвуют нейромедиаторы – небольшие вещества, передающие сигналы между нейронами в мозге. Ведущую роль в этом процессе играют дофамин и серотонин, пишет Brain and Behavior.

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Понять, как формируется сексуальное влечение одного человека к другому, довольно сложно. Этот процесс невозможно свести к единой формуле, применимой ко всем. Каждый человек имеет уникальную психику, находится под влиянием различных внешних и внутренних обстоятельств и имеет свой жизненный опыт.

Представления о сексуальной привлекательности и критерии выбора партнера сильно разнятся у разных людей. Для человека сексуальное влечение стало не только физиологическим процессом – на него также влияют социальные факторы.

Научные исследования сексуального влечение

Влияют ли личные качества на восприятие внешней привлекательности? Ученые исследовали этот вопрос. В ходе эксперимента они описывали характер человека перед тем, как показывать его фотографию участникам исследования.

Результаты показали, что люди считали более привлекательными тех, кто был описан как честный. В то же время если человека называли агрессивным, его привлекательность снижалась в глазах участников исследования.

На основе одного из исследований можно сделать вывод о критериях выбора сексуальных партнеров:

в среднем женщины придают большее значение таким качествам, как возраст, образование, интеллект, доверие, эмоциональная связь и уровень дохода потенциального партнера, чем мужчины, – на 9 – 14 пунктов выше на шкале от 0 до 100;

в то же время для мужчин внешность и физические параметры партнерши имеют большее значение;

с возрастом для обоих полов эстетические критерии, такие как внешность и физические данные, теряют свою значимость; личностные характеристики становятся более важными.

Следует отметить, что исследований на эту тему немного. Это понятно, ведь выбор сексуального партнера – процесс индивидуальный и не зависит от научных данных. Каждый человек руководствуется своими предпочтениями, и не стоит их менять под давлением общественного мнения.