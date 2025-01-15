Популярный напиток уменьшает риск деменции и защищает мозг

Исследования подтверждают, что антиоксиданты, содержащиеся в чае, оказывают значительное положительное влияние на здоровье пожилых людей. Регулярное употребление зеленого чая связано с уменьшением повреждений белого вещества мозга у людей старшего возраста, что может способствовать снижению риска развития деменции.

В этом исследовании, проведенном в Японии, приняли участие 8766 человек старше 65 лет. Ученые сравнили данные о количестве выпитого зеленого чая с результатами МРТ-сканирования, которые оценивали объем мозга и состояние белого вещества, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science of Food.

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Зеленый чай защищает мозг

Полученные результаты показали, что у тех, кто потреблял три чашки (по 200 мл) зеленого чая в день, объем повреждений белого вещества был на 3% ниже по сравнению с теми, кто пил всего одну чашку. Употребление 7 – 8 чашек в день снижало повреждения уже на 6%.

Снижение повреждений даже на 3 – 6% может существенно улучшить качество жизни пожилых людей и снизили вероятность серьезных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или деменция.

Кроме того, исследование выявило, что пожилые люди без признаков деменции, которые употребляют больше зеленого чая, имеют меньше повреждений белого вещества мозга.

Простой способ профилактики деменции

При этом аналогичная связь не была замечена у любителей кофе. Ученые отметили, что зеленый чай не влиял на объем гиппокампа, который отвечает за когнитивные функции и память, и его действие было менее эффективным для людей с депрессией или склонностью к болезни Альцгеймера.

Зеленый чай содержит меньше кофеина по сравнению с кофе, что делает его более полезным для поддержания нормального артериального давления, отмечают исследователи.

Предыдущие работы продемонстрировали, что зеленый чай способствует контролю веса, борется с раковыми клетками и содержит антиоксиданты, такие как катехины, которые помогают защищать мозг.