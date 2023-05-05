Укрепляет иммунитет

В одном исследовании проверяли уровень иммуноглобулина А (IgA) в слюне. Это такой белок, который борется с попавшими в организм вирусами. Оказалось, что у тех, кто занимался сексом три и более раза в неделю, уровень IgA был выше, чем у тех, кто занимался сексом реже двух раз в неделю.

Также на тему Табуированная тема: чем опасен анальный секс для женщин

Исследование-опрос с участием 16 000 человек показало, что 75% людей, занимавшихся сексом три и более раза в месяц, не заразились коронавирусом или болели им в легкой форме, а среди тех, у кого секс был реже, таковых было только 40%.

Помогает снять боль

Иногда секс может вызвать боль, но известно и его свойство его уменьшать. Несмотря на то, что один из критериев диагноза "мигрень" – головная боль, усиливающаяся при обычной физической активности, по результатам опроса 300 человек с мигренью треть из них занималась сексом во время нападения и 60% отметили, что боль прошла или уменьшилась после этого. Некоторые мужчины с мигренью даже использовали секс как средство от приступа. Среди тех, кто занимался сексом при кластерной головной боли, улучшение или полное исчезновение боли отметили 37%.

В одном исследовании изучали, как секс влияет на скорость выхода камней из мочеточников у женщин. Участвовали две группы по 35 человек. В первой группе участников секс был три – четыре раза в неделю, а во второй не занимались им совсем и не мастурбировали. Наблюдение длилось четыре недели, и за это время в первой группе камни вышли быстрее, а обезболивающих нужно было меньше.

Укрепляет сердца

Для женщин секс с партнером снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, гипертонии. У мужчин, которые занимаются сексом два-три раза в неделю, риск сердечно-сосудистых заболеваний тоже был ниже. Но одно исследование, которое изучало риск болезней сердца и сосудов у пожилых людей в зависимости от сексуальной активности, показало, что секс раз в неделю и чаще повышает риск инфаркта в ближайшие пять лет.

Ученые предполагают, что такой результат связан со старшим возрастом участников исследования. Также, возможно, это связано с тем, что пожилые мужчины чаще используют лекарства для улучшения сексуальной функции. А еще оказалось, что инсульт и инфаркт чаще бывает у мужчин, предающих жен.

Успокаивает и помогает уснуть

Есть данные, что люди, занимающиеся сексом, меньше волнуются во время публичных выступлений, то есть регулярный секс снижает уровень стресса. Для сна секс тоже полезен – оргазм помогает крепче спать, причем как после секса с партнером, так и после мастурбации. Одно небольшое исследование показало, что женщины чаще засыпали после секса, если сперма попала во влагалище.

Снижает риск рака простаты

Раком предстательной железы приходится 15% всех новых диагнозов рака среди мужчин во всем мире. Результат наблюдение 30 000 мужчин в течение 18 лет показало, что эякуляция более 20 раз в месяц связана со снижением риска рака предстательной железы.

Тренирующая мышцы таза

В исследовании взаимосвязи силы мышц тазового дна и сексуальной активности участвовало 140 женщин. О частоте секса они ответили в анкете, а силу мышц проверяли с помощью специального аппарата. Оказалось, что у сексуально активных женщин, испытывающих оргазм, сильнее мышц тазового дна. А значит, у них более низкий риск недержания мочи при кашле и поднятии веса.