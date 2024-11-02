Назвали пряности, которые помогут контролировать уровень холестерина

Добавление трав и специй может не только улучшить вкусовые свойства пищи, но и также повысить пищевую ценность и пользу блюд. Например, замена насыщенных жиров, таких как масло, травами поможет в борьбе с высоким холестерином.

И хотя научных доказательств достаточно мало, чтобы утверждать, что конкретное растение может снизить холестерин, эксперты советуют выбрать розмарин в качестве приправы по нескольким причинам. Здоровье 24 со ссылкой на Джордан Хилл, диетолога в Top Nutrition Coaching рассказывает об этом подробнее.

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Дело в том, что розмарин богат антиоксидантами, а еще он прекрасно сочетается с оливковым маслом, богатым мононенасыщенными жирами, что может повысить уровень "хорошего" холестерина и снизить уровень "плохого".

Розмарин богат антиоксидантами

Розмарин содержит антиоксиданты, которые борются с воспалением и окислительным стрессом, помогая предотвратить окисление "плохого" холестерина, – отмечает Джордан Хилл.

Он приводит исследование которое выявило, что участники, которые потребляли розмарин, имели более низкий уровень "плохого" холестерина и более высокий уровень "хорошего". Это связывается с антиоксидантными свойствами розмарина, включая карнозол, карнозиновую кислоту и другие соединения.

Использование розмарина в кулинарии может повысить питательность, уменьшить необходимость добавления жира и придать блюдам богатый вкус и аромат.

Поддерживать холестерин в пределах нормы

Чтобы укрепить здоровье сердца, диетологи советуют увеличить потребление продуктов, богатых омега-3 жирные кислоты и клетчатку, а также уменьшить потребление насыщенных жиров. Для тех, кто борется с высоким уровнем холестерина, очень важно контролировать потребление насыщенных жиров, которые обычно содержатся в молочных продуктах, жирной пище и красном мясе. Однако медики советуют, что если люди решили побаловать себя красным мясом, они должны выбирать более нежирные сорта и рассмотреть возможность использования маринадов на основе трав для дополнительного вкуса.

Травы, такие как розмарин, не только придают блюдам вкус и аромат, но и помогают смягчить мясо. Используя розмарин в маринадах, вы также можете снизить риск образования канцерогенных соединений во время приготовления мяса на гриле. Более того, использование сушеного розмарина во время приготовления приносит аналогичные преимущества, что и в случае добавления свежего розмарина.