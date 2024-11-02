Назвали прянощі, які допоможуть контролювати рівень холестерину

Додавання трав і спецій може не лише покращити смакові властивості їжі, а й також підвищити харчову цінність та користь страв. Наприклад, заміна насичених жирів, таких як олія, травами допоможе у боротьбі з високим холестерином.

І хоча наукових доказів досить мало, щоб стверджувати, що конкретна рослина може знизити холестерин, експерти радять вибрати розмарин у якості приправи через кілька причин. Здоров'я 24 з посиланням на Джордан Хілл, дієтологиню у Top Nutrition Coaching розповідає про це детальніше.

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Річ у тім, що розмарин багатий на антиоксиданти, а ще він чудово поєднується з оливковою олією, багатою на мононенасичені жири, що може підвищити рівень "хорошого" холестерину та знизити рівень "поганого".

Розмарин багатий на антиоксиданти

Розмарин містить антиоксиданти, які борються із запаленням і окислювальним стресом, допомагаючи запобігти окисненню "поганого" холестерину, – зазначає Джордан Хілл.

Він наводить дослідження яке виявило, що учасники, які споживали розмарин, мали нижчий рівень "поганого" холестерину і вищий рівень "хорошого". Це пов'язується з антиоксидантними властивостями розмарину, включаючи карнозол, карнозинову кислоту та інші сполуки.

Використання розмарину в кулінарії може підвищити поживність, зменшити необхідність додавання жиру та надати стравам багатого смаку й аромату.

Підтримувати холестерин у межах норми

Щоб зміцнити здоров'я серця, дієтологи радять збільшити споживання продуктів, багатих на омега-3 жирні кислоти та клітковину, а також зменшити споживання насичених жирів. Для тих, хто бореться з високим рівнем холестерину, дуже важливо контролювати споживання насичених жирів, які зазвичай містяться в молочних продуктах, жирній їжі та червоному м'ясі. Однак медики радять, що якщо люди вирішили потішити себе червоним м'ясом, вони повинні обирати більш нежирні сорти і розглянути можливість використання маринадів на основі трав для додаткового смаку.

Трави, такі як розмарин, не тільки надають стравам смаку й аромату, а й допомагають пом'якшити м’ясо. Використовуючи розмарин у маринадах, ви також можете знизити ризик утворення канцерогенних сполук під час приготування м’яса на грилі. Ба більше, використання сушеного розмарину під час приготування приносить аналогічні переваги, що і у випадку додавання свіжого розмарину.