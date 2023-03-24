Исследование показывает, что не нужно спешить сбивать температуру таблетками

Новое исследование Университета Альберты показывает, что лучше оставить и претерпеть легкую лихорадку, а не автоматически тянуться к лекарству, которое снимает симптомы.

Исследователи обнаружили, что повышенная температура помогла рыбам быстрее очистить свое тело от инфекции, контролировать воспаление и восстановить поврежденные ткани.

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Польза повышенной температуры

Мы разрешили природе делать то, что делает природа, и в этом случае это было очень положительно. Умеренная лихорадка проходит самостоятельно, то есть организм может как вызывать ее, так и снять ее естественным путем без лекарств,

– рассказал Даниэль Барреда, ведущий автор исследования.

Преимущества повышения температуры тела для здоровья человека еще должны быть подтверждены исследованиями, но поскольку вызывающие и поддерживающие лихорадку механизмы являются общими, ожидается, что такие преимущества будут и для людей.

Это указывает на то, что не нужно сразу тянуться к безрецептурным противовоспалительным лекарствам, также известным как нестероидные противовоспалительные препараты или сокращенно НПВП, при первых признаках простуды.

"НПВС снимают дискомфорт, который ощущается во время лихорадки, но вы также избавляетесь от некоторых преимуществ этой природной реакции", – говорит Барред.

Как происходило исследование

Для исследования рыбам вводили бактериальную инфекцию, затем их поведение отслеживали и оценивали с помощью машинного обучения. Внешние симптомы были подобны тем, что наблюдаются у людей с лихорадкой, включая усталость и недомогание. Затем их сопоставляли с важнейшими иммунными механизмами внутри животных.

Исследование показало, что естественная лихорадка вызывает интегративную реакцию, которая не только активирует защиту от инфекции, но и помогает ее контролировать.

Ученые обнаружили, что лихорадка помогла рыбам выздороветь от инфекции примерно за 7 дней – это вдвое меньше, чем у животных, которым сбивали температуру.