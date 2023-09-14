Вы никогда не догадывались: почему полезно есть эту популярную специю

Специи являются не только вкусным дополнением к вашим блюдам и способны добавить остроту, пикантность, чтобы порадовать вкусовые рецепторы. Но и помогут усилить пользу пищи.

Одной из любимых специй многих из нас является паприка. Добавляя паприку в свои блюда, мы не просто наслаждаемся ее вкусом, но и получаем богатое содержание витаминов. Эта специя действительно очень полезна для организма и способна омолодить его. А если вы не привыкли добавлять паприку в свои дела, рассказываем, почему вам стоит сделать это уже сегодня.

Смотрите также Сезонный овощ, который вы обязаны есть этой осенью

Паприка для здоровья и молодости

Вообще первоначально паприку, как и большинство специй, которые были до нас завезены из Южной Америки, использовали не только в кулинарии, но и в медицине.

Дело в том, что высушенный стручковый перец слабопекущих сортов сохраняет все витамины и органические вещества. Их концентрация в сухом овоще значительно выше, достаточно одной щепки паприки, чтобы получить пользу двух перцев.

Польза паприки для здоровья:

Витамин А – помогает формировать иммунитет, отвечает за здоровье волос кожи и ногтей. Этот витамин очень полезен для беременных женщин, поскольку отвечает за формирование плода.

– помогает формировать иммунитет, отвечает за здоровье волос кожи и ногтей. Этот витамин очень полезен для беременных женщин, поскольку отвечает за формирование плода. Витамины группы В – положительно влияют на ЦНС, снижая уровень стресса. Способствуют нормальному функционированию клеток и выработке энергии, оказывают положительное влияние на активность мозга и способствуют омоложению кожи на уровне клеток.

– положительно влияют на ЦНС, снижая уровень стресса. Способствуют нормальному функционированию клеток и выработке энергии, оказывают положительное влияние на активность мозга и способствуют омоложению кожи на уровне клеток. Витамин С – это мощный антиоксидант, замедляющий процессы старения и мутации клеток. Также способствует ускорению заживления ран, участвует в формировании иммунитета. Витамин С является основой для построения новых клеток костной ткани и предотвращает образование тромбов.

– это мощный антиоксидант, замедляющий процессы старения и мутации клеток. Также способствует ускорению заживления ран, участвует в формировании иммунитета. Витамин С является основой для построения новых клеток костной ткани и предотвращает образование тромбов. Витамин Е – помогает омоложению организма, ведь выполняет антиоксидантную роль, поглощая свободные радикалы – молекулы, которые образуются в организме, когда мы подвергаемся воздействию табачного дыма или радиации.

– помогает омоложению организма, ведь выполняет антиоксидантную роль, поглощая свободные радикалы – молекулы, которые образуются в организме, когда мы подвергаемся воздействию табачного дыма или радиации. Витамин РР – нормализует кровообращение и предотвращает образование тромбов. Более того, он регулирует деятельность нервной системы и положительно влияет на процессы пищеварения.

В паприце достаточно большое количество витаминов А, группы В, Е, РР. Содержание же витамина С превышает в несколько раз цитрусовые. Уже этого достаточно, чтобы оценить, насколько полезна паприка. Кроме того, специя богата органическими кислотами, минералами и другими микроэлементами, которые полезны для нашего организма.