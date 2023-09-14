Ви ніколи не здогадувались: чому корисно їсти цю популярну спецію

Спеції є не лише смачним доповненням до ваших страв і здатні додати гостроти, пікантності, щоб потішити смакові рецептори. А й допоможуть посилити користь їжі.

Однією із улюблених спецій багатьох із нас – є паприка. Додаючи паприку у свої страви, ми не просто насолоджуємось її смаком, а й отримуємо багатий вміст вітамінів. Ця спеція дійсно дуже корисна для організму і здатна омолодити його. А якщо ви не звикли додавати паприку до своїх справ, розповідаємо, чому вам варто зробити це вже сьогодні.

Дивіться також Сезонний овоч, який ви зобов'язані їсти цієї осені

Паприка для здоров'я та молодості

Узагалі початково паприку, як і більшість спецій, що були до нас завезені з Південної Америки, використовували не лише в кулінарії, а й у медицині.

Річ у тому, що висушений стручковий перець слабопекучих сортів зберігає всі вітаміни та органічні речовини. Їхня концентрація у сухому овочі значно вища, достатньо однієї щіпки паприки, щоб отримати користь двох перців.

Користь паприки для здоров'я:

Вітамін А – допомагає формувати імунітет, відповідає за здоров'я волосся шкіри та нігтів. Цей вітамін, дуже корисний для вагітних жінок, оскільки відповідає за формування плоду.

– допомагає формувати імунітет, відповідає за здоров'я волосся шкіри та нігтів. Цей вітамін, дуже корисний для вагітних жінок, оскільки відповідає за формування плоду. Вітаміни групи В – позитивно впливають на центральну нервову систему, знижуючи рівень стресу. Сприяють нормальному функціонуванню клітин та виробленню енергії, позитивно впливають на активність мозку та сприяють омолодженню шкіри на рівні клітин.

– позитивно впливають на центральну нервову систему, знижуючи рівень стресу. Сприяють нормальному функціонуванню клітин та виробленню енергії, позитивно впливають на активність мозку та сприяють омолодженню шкіри на рівні клітин. Вітамін С – це потужний антиоксидант, що сповільнює процеси старіння та мутацію клітин. Також сприяє прискоренню загоєння ран, бере участь у формуванні імунітету. Вітамін С є основою для побудови нових клітин кісткової тканини, та запобігає утворенню тромбів.

– це потужний антиоксидант, що сповільнює процеси старіння та мутацію клітин. Також сприяє прискоренню загоєння ран, бере участь у формуванні імунітету. Вітамін С є основою для побудови нових клітин кісткової тканини, та запобігає утворенню тромбів. Вітамін Е – допомагає омолодженню організму, адже виконує антиоксидантну роль, поглинаючи вільні радикали – молекули, які утворюються в організмі, коли ми піддаємося впливу тютюнового диму чи радіації.

– допомагає омолодженню організму, адже виконує антиоксидантну роль, поглинаючи вільні радикали – молекули, які утворюються в організмі, коли ми піддаємося впливу тютюнового диму чи радіації. Вітамін РР – нормалізує кровообіг та запобігає утворенню тромбів. Ба більше, він регулює діяльність нервової системи та позитивно впливає на процеси травлення.

У паприці досить велика кількість вітамінів А, групи В, Е, РР. А вміст вітаміну С перевищує у декілька разів цитрусові. Вже цього достатньо, щоб оцінити, наскільки корисна паприка. Окрім того, спеція багата на органічні кислоти, мінерали та інші мікроелементами, які корисні для нашого організму.