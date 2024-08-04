Антиоксиданты урегулируют уровень сахара: 7 лучших овощей, которые их содержат больше всего
4 августа 2024, 13:36Читати новину українською
Овощи обязательно должны быть в вашем рационе, если вы заботитесь о своем здоровье. Особенно важно следить за питанием людям, которые имеют диабет.
Этой категории людей рекомендуется заполнять половину тарелки некрахмалистыми овощами – это ключевая часть метода "диабетической тарелки".
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Кроме клетчатки, овощи содержат много антиоксидантов, а потому это еще одна причина, почему стоит следить за тем, чтобы добирать ежедневную рекомендованную норму.Заметим, что специалисты советуют потреблять 2 – 3 чашки овощей в день для женщин и 3 – 4 чашки для мужчин. При этом лучше, если вы выбираете разнообразные, разноцветные овощи.
Какие продукты содержат много антиоксидантов
- Темно-зеленые листовые овощи – капуста, шпинат, листовая капуста и мангольд богаты. В них много витаминов A, C и K, фолиевой кислоты и альфа-липоевой кислоты, которая способствует повышению чувствительности к инсулину.
- Цветная капуста содержит витамин C, бета-каротин и сульфорафан. Это низкокалорийный овощи, который содержит клетчатку и может помочь снизить риск диабета 2 типа.
Все сорта капусты являются очень полезными для здоровья / Фото Unsplash
- Брокколи содержит витамины A, C, K, фолиевую кислоту, клетчатку и калий. Если потреблять брокколи регулярно, это положительно повлияет на состояние сосудов.
- Помидоры богаты витаминами A и C, а также ликопин – антиоксидант, который способствует лучшему контролю уровня сахара в крови.
- Баклажаны богаты антоцианами, которые обладают антиоксидантными свойствами, что в свою очередь помогают бороться с клеточным повреждением.
- Свекла в этом списке благодаря нитратам, которые помогают снижать кровяное давление и поддерживать здоровье кровообращения. Также она содержит магний и калий, которые способствуют более здоровому уровню давления.