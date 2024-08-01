Польза моркови оказалась недооцененной: удивительные результаты нового исследования

Овощи являются неотъемлемой частью здорового питания, и многие из нас стараются регулярно добавлять их в свой рацион в различных формах. Однако, существует один корнеплод, который часто упускается из виду, несмотря на его доступность и пользу. Это морковь, которая имеет яркий оранжевый цвет и множество полезных свойств.

На конференции Американского общества питания Nutrition 2024 представили результаты нового исследования, которое еще не было опубликовано. Ученые утверждают, что регулярное употребление молодой моркови – три порции в неделю – может способствовать насыщению организма важными питательными веществами, содержащимися в этом корнеплоде.

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Новое исследование пользы моркови

Исследования, проведенные в 2015 и 2019 годах, показали, что только примерно каждый десятый взрослый употребляет рекомендуемое количество овощей – 2 – 3 чашки в день, согласно отчету Центров по контролю и профилактике заболеваний США за 2022 год.

Эти данные побудили Мэри Харпер Симмонс и ее коллег исследовать простые способы увеличения потребления овощей. Молодая морковь была выбрана за ее доступность и универсальность по сравнению с другими продуктами.

В рамках исследования была сформирована группа из 60 молодых людей, которым было предложено следовать одному из четырех режимов питания: употребление моркови три раза в неделю, прием поливитаминных добавок, комбинация моркови и добавок, или воздержание от обоих как контрольная группа.

Морковь укрепляет сердце и снижает воспаление

Через четыре недели участники, которые регулярно употребляли морковь, показали увеличение содержания каротиноидов в коже на 10,8%. Каротиноиды – это природные антиоксиданты, которые могут снижать воспаление и укреплять сердечно-сосудистую систему.

Интересно, что участники, которые принимали только поливитамины, не заметили изменений в уровне каротиноидов. Однако те, кто сочетал употребление моркови с добавками, увеличили уровень каротиноидов в коже на 21,6%.