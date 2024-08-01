Користь моркви виявилась недооціненою: дивовижні результати нового дослідження

Овочі є невіддільною частиною здорового харчування, і багато хто з нас намагається регулярно додати їх у свій раціон у різних формах. Однак, існує один коренеплід, який часто не береться до уваги, попри його доступність і користь. Це морква, яка має яскравий помаранчевий колір і безліч корисних властивостей.

На конференції Американського товариства харчування Nutrition 2024 представили результати нового дослідження, яке ще не було опубліковано. Вчені стверджують, що регулярне вживання молодої моркви – три порції на тиждень – може сприяти насиченню організму важливими поживними речовинами, що містяться у цьому коренеплоді.

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Нове дослідження користі моркви

Дослідження, проведені у 2015 та 2019 роках, показали, що лише приблизно кожен десятий дорослий вживає рекомендовану кількість овочів – 2 – 3 чашки на день, згідно зі звітом Центрів з контролю та профілактики захворювань США за 2022 рік.

Ці дані спонукали Мері Харпер Сіммонс та її колег дослідити прості способи збільшення споживання овочів. Молода морква була обрана за її доступність та універсальність у порівнянні з іншими продуктами.

В рамках дослідження було сформовано групу з 60 молодих людей, яким було запропоновано слідувати одному з чотирьох режимів харчування: вживання моркви тричі на тиждень, приймання полівітамінних добавок, комбінація моркви та добавок, або утримання від обох як контрольна група.

Морква зміцнює серце та знижує запалення

Через чотири тижні учасники, які регулярно вживали моркву, показали збільшення вмісту каротиноїдів у шкірі на 10,8%. Каротиноїди – це природні антиоксиданти, які можуть знижувати запалення та зміцнювати серцево-судинну систему.

Цікаво, що учасники, які приймали лише полівітаміни, не помітили змін у рівні каротиноїдів. Проте ті, хто поєднував вживання моркви з добавками, збільшили рівень каротиноїдів у шкірі на 21,6%.