Станет любимым десертом: кому особенно полезно есть малину

Малина не только вкусная, но и полезная. Более того, эта ягода поможет контролировать уровень сахара, а потому ее потребление не навредит людям, которые находятся в группе риска по диабету.

Новое исследование, опубликовано в журнале опубликовано в журнале Obesity, свидетельствует, что участники, которые потребляли этот фрукт, показали снижение потребности в инсулине для контроля уровня глюкозы в крови. В то же время ученые предупредили, что это не универсальное решение, а затем – отказываться от лечения без предварительного согласования с врачом – не следует.

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Малина поможет контролировать сахар в крови

В своем исследовании ученые сосредоточились на изучении влияния малины на группу людей с избыточным весом или ожирением, предиабетом и инсулинорезистентностью. Все участники включая контрольную группу метаболически здоровых людей, на завтрак имели меню разное количество малины в течение 3 дней.

"У тех участников, которые потребляли больше малины, уровень глюкозы в крови был ниже, чем у тех, кто не употреблял ягоды", – говорится в исследовании.

Данные особенно важны для людей с предиабетом и инсулинорезистентностью. Поскольку обычное потребление малины может помочь улучшить реакцию на инсулин и снизить уровень глюкозы.

Польза малины

Малину считают суперфудом, ведь ягода богата витамином С, фолиевую кислоту, клетчатку и фитохимические вещества. Малину любят диетологи и за антиоксидантные и противовоспалительные свойства.

. Порция из 2 чашек малины содержит около 128 калорий, при этом всего 30 граммов углеводов.

Более того, большая часть этих углеводов приходится на пищевые волокна, что делает малину идеальным вариантом для перекусов пациентам с диабетом и предиабетом.

В то же время оптимальное количество малины в ежедневном меню может быть индивидуальным.