Стане улюбленим десертом: кому особливо корисно їсти малину

Малина не лише смачна, а й корисна. Ба більше, ця ягода допоможе контролювати рівень цукру, а тому її споживання не нашкодить людям, які перебувають у групі ризику щодо діабету.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Obesity, свідчить, що учасники, які споживали цей фрукт, показали зниження потреби в інсуліні для контролю рівня глюкози в крові. Водночас учені попередили, що це не універсальне рішення, а відтак – відмовлятись від лікування без попереднього узгодження з лікарем – не слід.

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Малина допоможе контролювати цукор в крові

У своєму дослідженні вчені зосередились на вивченні впливу малини на групу людей з надмірною вагою або ожирінням, предіабетом та інсулінорезистентністю. Усі учасники включно з контрольною групою метаболічно здорових людей, на сніданок мали меню різну кількість малини упродовж 3 днів.

"У тих учасників, які споживали більше малини, рівень глюкози в крові був нижчим, ніж у тих, хто не вживав ягоди", – ідеться у дослідженні.

Дані особливо важливі для людей із предіабетом та інсулінорезистентністю. Оскільки звичайне споживання малини може допомогти поліпшити реакцію на інсулін і знизити рівень глюкози.

Користь малини

Малину вважають суперфудом, адже ягода багата на вітамін С, фолієву кислоту, клітковину і фітохімічні речовини. Малину люблять дієтологи і за антиоксидантні та протизапальні властивості.

. Порція з 2 чашок малини містить близько 128 калорій, при йьому усього 30 грамів вуглеводів.

Ба більше, більша частина цих вуглеводів припадає на харчові волокна, що робить малину ідеальним варіантом для перекусів пацієнтам із діабетом і предіабетом.

Водночас оптимальна кількість малини у щоденному меню може бути індивідуальною.