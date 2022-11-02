Нужно ли полоскать горло стрептоцидом
Источник:Academic
Стрептоцид – антимикробный препарат, останавливающий рост некоторых бактерий. Его используют наружно для лечения воспалительных процессов кожи.
Полоскать горло раствором Стрептоцида при ОРВИ бессмысленно, поскольку при вирусной инфекции антибактериальный препарат не работает. От стрептококковой ангины тоже не поможет, ведь вещество неэффективно против возбудителя. А при проглатывании высок риск побочных эффектов.
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Для чего используют стрептоцид
Стрептоцид – средство для наружного применения в виде мази или порошка, которое по инструкции рекомендуется для комплексного лечения гнойных ран или других воспалительных процессов кожи.
При простуде рекомендуется полоскать горло для облегчения боли и снятия отека, но не антисептиком, а солевым раствором. Чаще боли в горле вызывают вирусные инфекции, поэтому антибактериальный препарат от этой проблемы не поможет.
Почему стрептоцид не лечит горло
Если горло болит из-за стрептококковой ангины, стрептоцид также не будет эффективным, ведь этот возбудитель устойчив к сульфаниламидам. И в перечне микроорганизмов, против которых препарат активен, стрептококк отсутствует.
Кроме того, препарат может быть поврежден. Среди побочных действий головная боль, тошнота, рвота, а также угнетение образования кровяных клеток – агранулоцитоз. А при взаимодействии с некоторыми препаратами, например, с лекарством для химиотерапии, этот эффект может резко усилиться.
Поэтому простуду лучше лечить правильно, а в случае бактериальной инфекции принимать лекарство, назначенное врачом.