Нужно ли полоскать горло стрептоцидом

Стрептоцид – антимикробный препарат, останавливающий рост некоторых бактерий. Его используют наружно для лечения воспалительных процессов кожи.

Полоскать горло раствором Стрептоцида при ОРВИ бессмысленно, поскольку при вирусной инфекции антибактериальный препарат не работает. От стрептококковой ангины тоже не поможет, ведь вещество неэффективно против возбудителя. А при проглатывании высок риск побочных эффектов.

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Для чего используют стрептоцид

Стрептоцид – средство для наружного применения в виде мази или порошка, которое по инструкции рекомендуется для комплексного лечения гнойных ран или других воспалительных процессов кожи.