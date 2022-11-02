Чи потрібно полоскати горло стрептоцидом
Джерело:Academic
Стрептоцид – антимікробний препарат, який зупиняє ріст деяких бактерій. Його використовують зовнішньо для лікування запальних процесів шкіри.
Полоскати горло розчином Стрептоциду при ГРВІ безглуздо, оскільки при вірусній інфекції антибактеріальний препарат не працює. Від стрептококової ангіни теж не допоможе, адже речовина неефективна проти збудника. А при ковтанні високий ризик побічних ефектів.
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Для чого застосовують стрептоцид
Стрептоцид – засіб для зовнішнього застосування у вигляді мазі або порошку, який за інструкцією рекомендується для комплексного лікування гнійних ран або інших запальних процесів шкіри.
При застуді іноді рекомендується полоскати горло для полегшення болю та зняття набряку, але не антисептиком, а сольовим розчином. Найчастіше біль у горлі викликають вірусні інфекції, тому антибактеріальний препарат від цієї проблеми не допоможе.
Чому стрептоцид не лікує горло
Якщо ж горло болить через стрептококову ангіну, стрептоцид також не буде ефективним, адже цей збудник стійкий до сульфаніламідів. І в переліку мікроорганізмів, проти яких препарат активний, стрептокок відсутній.
Крім того, препарат може зашкодити. Серед побічних дій головний біль, нудота, блювання, а також пригнічення утворення кров'яних клітин – агранулоцитоз. А при взаємодії з деякими препаратами, наприклад, з ліками для хімієтерапію, цей ефект може різко посилитися.
Тому застуду краще лікувати правильно, а у разі бактеріальної інфекції приймати ліки, призначені лікарем.