Чи потрібно полоскати горло стрептоцидом

Стрептоцид – антимікробний препарат, який зупиняє ріст деяких бактерій. Його використовують зовнішньо для лікування запальних процесів шкіри.

Полоскати горло розчином Стрептоциду при ГРВІ безглуздо, оскільки при вірусній інфекції антибактеріальний препарат не працює. Від стрептококової ангіни теж не допоможе, адже речовина неефективна проти збудника. А при ковтанні високий ризик побічних ефектів.

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Для чого застосовують стрептоцид

Стрептоцид – засіб для зовнішнього застосування у вигляді мазі або порошку, який за інструкцією рекомендується для комплексного лікування гнійних ран або інших запальних процесів шкіри.