Лекарств не существует: в Минздраве предупредили украинцев об опасной болезни
Источник:МИНЗДРАВ
Полиомиелит опасное заболевание, которое поражает нервную систему. Самыми уязвимыми к нему являются дети до пяти лет.
В Министерстве здравоохранения предупредили об опасной тенденции распространения заболевания в Украине сейчас и рассказали о том, как защититься от полиомиелита.
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Заболеваемость в Украине
По данным Минздрава, в октябре 2021 года в Украине зафиксировали случай полиомиелита в Ровенской области, а в январе 2022-го – случай острого вялого паралича диагностировали у ребенка на Закарпатье.
"Дети до 5 лет являются наиболее уязвимыми к полиомиелиту. Лекарств против этой болезни нет, а самой действенной защитой является вакцинация", – говорится в сообщении.
Как защититься от полиомиелита
Для защиты против вируса полиомиелита в Украине используют два типа вакцин:
- инактивированную (ИПВ), что вводится в виде инъекций;
- оральную (ОПВ), которую дают в виде капель в рот. Капли формируют иммунитет в кишечнике ребенка, тем самым останавливают распространение инфекции.
До 14 лет ребенок должен получить 6 доз вакцины против полио.
Прививки делают в 2 и 4 месяца, затем в 6 и 18 месяцев, а также в 6 и 14 лет. В Минздраве отмечают, что вакцинация обеспечивает защиту на всю жизнь. Прививки являются бесплатными для украинцев.