Ліків не існує: у МОЗ попередили українців про небезпечну хворобу

Поліомієліт небезпечне захворювання, яке вражає нервову систему. Найуразливішими до нього є діти до п'яти років.

У Міністерстві охорони здоров'я попередили про небезпечну тенденцію поширення захворювання в Україні наразі та розповіли про те, як захиститись від поліомієліту.

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Поліомієліт – симптоми Поліомієліт – це захворювання, яке спричиняє поліовірус. Він вражає нервову систему, небезпека у тому, що потенційно вірус може призвести до невиліковного паралічу та смерті.

Захворюваність в Україні

За даними МОЗ, у жовтні 2021 року в Україні зафіксували випадок поліомієліту у Рівненській області, а у січні 2022-го – випадок гострого в'ялого паралічу діагностували у дитини на Закарпатті.

"Діти до 5 років є найуразливішими до поліомієліту. Ліків проти цієї хвороби немає, а найдієвішим захистом є вакцинація", – ідеться у повідомленні.

Як захиститись від поліомієліту

Для захисту проти вірусу поліомієліту в Україні використовують два типи вакцин:

інактивовану (ІПВ), що вводиться у вигляді ін’єкцій;

оральну (ОПВ), яку дають у вигляді крапель у рот. Краплі формують імунітет у кишківнику дитини, тим самим зупиняють поширення інфекції.

До 14 років дитина має отримати 6 доз вакцини проти поліо.

Щеплення роблять у 2 та 4 місяці, потім у 6 та 18 місяців, а також у 6 та 14 років. У МОЗ наголошують, що вакцинація забезпечує захист на все життя. Щеплення є безплатним для українців.