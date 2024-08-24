Компьютерные игры оказались полезными для здоровья: результаты большого исследования

Мы часто слышим о вреде видеоигр для здоровья, и Всемирная организация здравоохранения даже признала игровую зависимость болезнью несколько лет назад. Тем не менее научное сообщество остается осторожным в оценках, указывая на то, что влияние на психику еще полностью не изучено. Новое исследование, охватившее данные около 100 тысяч геймеров из Японии, ответило на этот вопрос.

Классификация игровой зависимости ВОЗ как болезни усилила негативное восприятие видеоигр. Однако во время пандемии коронавируса интерес к играм вырос, поскольку они помогали поддерживать социальное дистанцирование. С общим числом игроков, превышающим три миллиарда, время, проведенное за играми, увеличилось. Но доказательства их влияния на психику остаются неоднозначными.

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Новое исследование компьютерных игр

Японские ученые использовали другой подход, проведя эксперимент, который максимально соответствовал поведению игроков в реальной жизни. В период с 2019 по 2022 год они наблюдали за лотереей, в которой участники могли выиграть право приобрести одну из двух популярных игровых консолей. Из-за дефицита этих устройств продавцы проводили розыгрыши, что способствовало случайному распределению консолей среди участников.

Исследователи воспользовались этой уникальной ситуацией, чтобы проанализировать данные и выявить причинно-следственные связи. В эксперименте приняли участие 97 602 человека, из которых 8192 участвовали в лотерее. Участники были разного возраста, от 10 до 69 лет.

Влияние компьютерных игр

Используя алгоритмы машинного обучения для анализа данных опросов, ученые обнаружили, что хотя существует небольшая корреляция между видеоиграми и негативными эффектами на здоровье, но она настолько мала, что ею можно пренебречь.

В то же время положительное влияние игр на психику было значительным: использование консоли улучшали психическое состояние. Улучшение самочувствия наблюдалось как от выигрыша консоли, так и от процесса игры.

Приобретение консоли приводило к тому, что люди проводили больше времени за играми и чувствовали себя более довольными жизнью и имели меньше психологического стресса. Однако игра более трех часов в день уменьшала положительный эффект.