Компʼютерні ігри виявились корисними для здоровʼя: результати великого дослідження

Ми часто чуємо про шкоду відеоігор для здоров'я, і ​​Всесвітня організація охорони здоров'я навіть визнала ігрову залежність хворобою кілька років тому. Проте наукова спільнота залишається обережним в оцінках, вказуючи на те, що впливи на психіку ще повністю не вивчений. Нове дослідження, що охопило дані близько 100 тисяч геймерів із Японії, відповіло на це питання.

Класифікація ігрової залежності ВООЗ як хвороби посилила негативне сприйняття відеоігор. Проте під час пандемії коронавірусу інтерес до ігор зріс, оскільки вони допомагали підтримувати соціальне дистанціювання. Із загальним числом гравців, що перевищує три мільярди, час, проведений за іграми, збільшився. Але докази їхнього впливу на психіку залишаються неоднозначними.

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Нове дослідження компʼютерних ігор

Японські вчені використали інший підхід, провівши експеримент, який максимально відповідав поведінці гравців у реальному житті. У період з 2019 по 2022 рік вони спостерігали за лотереєю, в якій учасники могли виграти право придбати одну з двох популярних ігрових консолей. Через дефіцит цих пристроїв продавці проводили розіграші, що сприяло випадковому розподілу консолей серед учасників.

Дослідники скористалися цією унікальною ситуацією, щоб проаналізувати дані та виявити причинно-наслідкові зв'язки. В експерименті взяли участь 97 602 особи, з яких 8192 брали участь у лотереї. Учасники були різного віку, від 10 до 69 років.

Вплив компʼютерних ігор

Використовуючи алгоритми машинного навчання для аналізу даних опитувань, вчені виявили, що хоча існує невелика кореляція між відеоіграми та негативними ефектами на здоров'я, але вона настільки мала, що нею можна знехтувати.

Водночас позитивний вплив ігор на психіку був значним: використання консолі покращували психічний стан. Поліпшення самопочуття спостерігалося як від виграшу консолі, так і від процесу гри.

Придбання консолі призводило до того, що люди проводили більше часу за іграми та відчували себе більш задоволеними життям і мали менше психологічного стресу. Проте гра понад три години на день зменшувала позитивний ефект.