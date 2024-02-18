Действительно ли соки влияют на вес и сколько его можно пить в день

Все знают, что фрукты полезны, но вот с соками не все так однозначно. Современные принципы нутрициологии склоняют к тому, что даже 100% соки нельзя пить безмерно. Дозу все же надо контролировать, несмотря на пользу соков.

Как сок влияет на различные процессы человека, выяснили ученые из Гарварда. В частности, они взялись исследовать, можно ли похудеть, если пить сок.

Смотрите также Средиземноморская диета больше не самая здоровая: какой тип питания советуют ученые

И их выводы достаточно ожидаемые – самая главная проблема, которая связана с соками, это количество, которая поступает в организм.

Как сок влияет на организм

Профессор эпидемиологии Уолтер Уиллетт из Гарвардского университета объяснил, что "цельные фрукты и овощи содержат набор питательных веществ – углеводов, белков, жиров, минералов и витаминов, которые содержатся в клетчатке.

Например, употребление цельного яблока не повышает уровень сахара в крови, поскольку фруктоза высвобождается в кровь медленно. А вот употребление яблочного сока быстро наполняет кровь фруктозой. В этом и принципиальная разница.

Ведь, в нашем организме множество механизмов, которые помогают быстро избавляться от сахара, поддерживая нормальный уровень. Например, печень, которая метаболизирует сахар, превращает большую его часть в жир.

Сколько сока можно пить

Когда мы потребляем калории в твердом виде (яблоко, или любой другой фрукт целиком), наш мозг лучше распределяет их по времени. И, когда выпиваем те же самые калории,со временем человек начнет переедать.

Рекомендации для детей:

ученые рекомендуют полностью исключить сок из рациона детей до 1 года;

детям в возрасте от 1 до 3 лет ежедневно можно выпивать не более 100 граммов стопроцентного сока,

а детям от 4 до 6 лет советуют употреблять около одного стакана в день.

! В соответствии с национальными рекомендациями США о питании подростков и взрослых, дневной нормой считается не более 325 граммов стопроцентного сока.

А вот каждый дополнительный стакан сока связан у детей с увеличением индекса массы тела на 0,03. У взрослых этот показатель в среднем – 0,02. Поэтому стоит лучше потреблять витамины из фруктов, а для питья – выбирать воду.