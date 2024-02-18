Действительно ли соки влияют на вес и сколько его можно пить в день
Источник:CNN
Все знают, что фрукты полезны, но вот с соками не все так однозначно. Современные принципы нутрициологии склоняют к тому, что даже 100% соки нельзя пить безмерно. Дозу все же надо контролировать, несмотря на пользу соков.
Как сок влияет на различные процессы человека, выяснили ученые из Гарварда. В частности, они взялись исследовать, можно ли похудеть, если пить сок.
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И их выводы достаточно ожидаемые – самая главная проблема, которая связана с соками, это количество, которая поступает в организм.
Как сок влияет на организм
Профессор эпидемиологии Уолтер Уиллетт из Гарвардского университета объяснил, что "цельные фрукты и овощи содержат набор питательных веществ – углеводов, белков, жиров, минералов и витаминов, которые содержатся в клетчатке.
Например, употребление цельного яблока не повышает уровень сахара в крови, поскольку фруктоза высвобождается в кровь медленно. А вот употребление яблочного сока быстро наполняет кровь фруктозой. В этом и принципиальная разница.
Ведь, в нашем организме множество механизмов, которые помогают быстро избавляться от сахара, поддерживая нормальный уровень. Например, печень, которая метаболизирует сахар, превращает большую его часть в жир.
Сколько сока можно пить
Рекомендации для детей:
- ученые рекомендуют полностью исключить сок из рациона детей до 1 года;
- детям в возрасте от 1 до 3 лет ежедневно можно выпивать не более 100 граммов стопроцентного сока,
- а детям от 4 до 6 лет советуют употреблять около одного стакана в день.
А вот каждый дополнительный стакан сока связан у детей с увеличением индекса массы тела на 0,03. У взрослых этот показатель в среднем – 0,02. Поэтому стоит лучше потреблять витамины из фруктов, а для питья – выбирать воду.