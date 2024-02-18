Чи дійсно соки впливають на вагу і скільки його можна пити на день

Усі знають, що фрукти корисні, але ось з соками не усе так однозначно. Сучасні принципи нутріціології схиляють до того, що навіть 100% соки не можна пити безмірно. Дозу усе ж треба контролювати, попри користь соків.

Як сік впливає на різні процеси людини, з'ясували вчені з Гарварду. Зокрема, вони взялись дослідити, чи можна схуднути, якщо пити сік.

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І їх висновки досить очікувані – найголовніша проблема, яка пов'язана з соками, це кількість, яка надходить до організму.

Як сік впливає на організм

Професор епідеміології Волтер Віллетт з Гарвардського університету пояснив, що "цільні фрукти й овочі містять набір поживних речовин – вуглеводів, білків, жирів, мінералів і вітамінів, які містяться у клітковині.

Наприклад, вживання цільного яблука не підвищує рівень цукру в крові, оскільки фруктоза вивільняється у кров повільно. А ось вживання яблучного соку швидко наповнює кров фруктозою. У цьому і принципова різниця.

Адже, в нашому організмі безліч механізмів, які допомагають швидко позбуватися цукру, підтримуючи нормальний рівень. Наприклад, печінка, яка метаболізує цукор, перетворює більшу його частину на жир.

Скільки соку можна пити

Коли ми споживаємо калорії у твердому вигляді (яблуко, чи будь-який інший фрукт цілим), наш мозок краще розподіляє їх за часом. Та, коли випиваємо ті ж самі калорії,з часом людина почне переїдати.

Рекомендації для дітей:

вчені рекомендують повністю виключити сік з раціону дітей до 1 року;

дітям у віці від 1 до 3 років щодня можна випивати не більше 100 грамів стовідсоткового соку,

а дітям від 4 до 6 років радять вживати близько однієї склянки на день.

! Відповідно до національних рекомендацій США про харчування підлітків і дорослих, денною нормою вважається не більше 325 грамів стовідсоткового соку.

А ось кожна додаткова склянка соку пов'язана у дітей зі збільшенням індексу маси тіла на 0,03. У дорослих цей показник у середньому – 0,02. Тому варто краще споживати вітаміни з фруктів, а для пиття – обирати воду.