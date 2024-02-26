Можно ли пить перекись водорода

Миф о том, что пить перекись водорода полезно - самый распространенный в народной медицине. Чтобы не плодить псевдонаучные теории, разберем, чем действительно полезна и чем опасна перекись.

Перекись водорода – это прозрачная жидкость, без запаха и цвета. Она состоит из водорода и кислорода. От воды она отличается лишь одной дополнительной молекулой кислорода, которая превращает перекись в мощный окислитель.

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Где используют перекись

При температуре ниже минус 11 градусов по Цельсию чистая перекись водорода – это твердое кристаллическое вещество. А когда температура повышается – бесцветная жидкость с горьким вкусом. Перекись чаще используют в виде водного раствора в разбавленной форме 6 – 10%, для обесцвечивания волос и отбеливания одежды, а в концентрации более 30% – в промышленности. 90% раствор применяют как отбеливатель для текстиля и бумаги, компонента ракетного топлива, а также для производства поролона и очистки сточных вод.

Как действует перекись и чего нельзя пить

Перекись водорода нестабильна и легко распадается на воду и свободный кислород. Сторонники теории полезной перекиси считают, что этот кислород мгновенно поглощают клетки, которым его не хватает. В результате перекись водорода якобы помогает в лечении артрита, диабета, волчанки, СПИДа и даже рака.

Однако нет проверенных научных исследований, которые подтверждают, что перекись имеет такие свойства. Выделенный кислород – мощный радикал, который активно повреждает мембраны клеток, белковые рецепторы и некоторые органеллы. Это приводит к тому, что клетки перестают выполнять свои функции и разрушаются.

Поэтому трехпроцентный раствор перекиси водорода больше не рекомендует для обработки ран. Врачи обнаружили, что он может замедлять заживление. Края раны лучше промыть проточной водой с мылом, но нельзя допускать попадания мыла в рану. Грязь из раны можно удалить пинцетом, обработанным спиртом.

Что будет, если выпить перекись

Центры по контролю и профилактике заболеваний США предупреждают о том, что перекись вредна при глотании и вдыхании, вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. Тяжесть осложнений зависит от количества и концентрации.

При проглатывании даже 3% раствора перекись раздражает слизистую оболочку и может вызвать рвоту, диарею, вздутие живота, реже эрозию или эмболию желудочно-кишечного тракта, закупоривание кровеносных сосудов пузырьками воздуха.

Прием внутрь перекиси в больших количествах может вызвать язвы, перфорацию кишечника, ожоги рта, горла и желудка. Если выпить концентрированный раствор, это может вызвать быструю потерю сознания с параличом дыхания и даже смерть.