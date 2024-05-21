Можно ли гуглить симптомы заболевания: ученые дали ответ на спорный вопрос

Признайтесь, вы тоже среди тех людей, которые ищут в интернете симптомы, которые появились у вас. Хорошие новости - ученые выяснили, что такая диагностика менее вредна, чем считалось.

Ежедневно миллионы людей ищут в поисковых системах свои симптомы и нередко принимают решение обратиться к врачу, почитав о своем возможном заболевании.

Также на тему Назвали диету, которая способствует уменьшению тревоги и стресса

Ценность такой диагностики многие ученые считают спорной, поскольку она может озадачить и привести к ненужному даже опасному самолечению. Кроме того, в попытках разобраться в проблемах со здоровьем по статьям в интернете люди приумножают свою тревожность, для которой даже появился специальный термин "киберхондрия".

Новое исследование самодиагностики в интернете

Несмотря на повсеместное использование поисковиков для диагностики, польза и вред такой информации о здоровье в интернете недостаточно изучены, поскольку предыдущие работы в значительной степени ограничивались наблюдательными исследованиями. Мы стремились эмпирически измерить связь поиска в интернете с диагнозом, принятием решения и уровнем тревожности,

– написали ученые.

В исследовании принимали участие 5 тысяч американцев, их средний возраст составлял 45 лет. Добровольцев попросили поставить диагноз по нескольким признакам, сначала на основании собственных знаний, а затем через поиск в Интернете. Симптомы варьировались от легких до тяжелых и принадлежали к распространенным заболеваниям и состояниям, таких как инфаркт, инсульт и вирусные инфекции.

Кроме определения диагноза участники должны были ответить на вопрос, нужна ли пациенту медицинская помощь и насколько срочная. Диапазон возможных решений варьировался от "ничего не делать и просто ждать" до вызова неотложной помощи. Также добровольцы оценивали уровень своей тревожности.

Интернет может быть полезным в диагностике болезней

В среднем точность диагноза до поиска в интернете ученые оценили в 49,8%, а после поиска в интернете – в 54%. При этом не было никакой разницы в точности принятия решения о получении медицинской помощи и уровне тревожности, показатели были сопоставимы как до обращения к поисковику, так и после.

В общем, примерно три четверти участников смогли по симптомам правильно определить, насколько серьезное состояние предполагаемого пациента и выбрать, когда обращаться к врачу. Лучше всего с этой задачей справились пожилые люди с проблемами со здоровьем, прежде всего женщины.