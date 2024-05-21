Чи можна гуглити симптоми захворювання: вчені дали відповідь на суперечливе питання

Зізнайтеся, ви теж серед тих людей, які шукають в інтернеті симптоми, які зʼявилися у вас. Хороші новини – вчені з'ясували, що така діагностика менш шкідлива, ніж вважалося.

Щодня мільйони людей шукають у пошукових системах свої симптоми та нерідко приймають рішення звернутися до лікаря, почитавши про своє можливе захворювання.

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Цінність такої діагностики багато вчених вважають спірною, оскільки вона може спантеличити та призвести до непотрібного навіть небезпечного самолікування. Крім того, у спробах розібратися у проблемах зі здоров'ям за статтями в інтернеті люди примножують свою тривожність, для якої навіть з'явився спеціальний термін "кіберхондрія".

Нове дослідження самодіагностики в інтернеті

Попри повсюдне використання пошувиків для діагностики, користь та шкода такої інформації про здоров'я в інтернеті недостатньо вивчені, оскільки попередні роботи значною мірою обмежувалися наглядовими дослідженнями. Ми прагнули емпірично виміряти зв'язок пошуку в інтернеті з діагнозом, ухваленням рішення та рівнем тривожності,

– написали вчені.

У дослідженні брали участь 5 тисяч американців, їхній середній вік становив 45 років. Добровольців попросили поставити діагноз за декількома ознаками, спочатку на підставі власних знань, а потім через пошук в Інтернеті. Симптоми варіювалися від легких до важких і належали до поширених захворювань та станів, таких як інфаркт, інсульт та вірусні інфекції.

Окрім визначення діагнозу учасники мали відповісти на запитання, чи потрібна пацієнтові медична допомога та наскільки термінова. Діапазон можливих рішень варіювався від "нічого не робити та просто чекати" до виклику невідкладної допомоги. Також добровольці оцінювали рівень своєї тривожності.

Інтернет може бути корисним в діагностиці хвороб

У середньому точність діагнозу до пошуку в інтернеті вчені оцінили у 49,8%, а після пошуку в інтернеті – у 54%. При цьому не було жодної різниці в точності ухвалення рішення про отримання медичної допомоги та рівні тривожності, показники були зіставні як до звернення до пошуковика, так і після.

Загалом, приблизно три чверті учасників змогли за симптомами правильно визначити, наскільки серйозний стан передбачуваного пацієнта та обрати, коли звертатися до лікаря. Найкраще з цим завданням впоралися люди похилого віку з проблемами зі здоров'ям, насамперед жінки.