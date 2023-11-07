Имеет особый симптом: новый подвид COVID-штамма Омикрон "Арктур" обнаружили в Ровенской области

В Ровенской области зафиксировали новый подвид штамма "Омикрон" - "Арктур". Больного обнаружили в Дубенском районе.

Об этом сообщили начальник Ровенской ОВА Виталий Коваль и гендиректор областного центра контроля и профилактики болезней Роман Сафонов во время брифинга, информирует 24 Канал.

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"Это субвариант COVID-штамма "Омикрон", который называется самой яркой звездой в северном полушарии. Его впервые обнаружили в январе 2023 года в Индии, он быстро распространяется по миру, сейчас именно он преобладает в Штатах",

– объяснил Сафонов.

По его словам, этот подвид вируса отличается несколько повышенным уровнем заразности. В частности, выше в 1,2 раза, чем близкий к нему штамм "Кракен"

Директор областного центра контроля и профилактики болезней успокоил, что "причин для паники нет": этот подвид не опаснее предыдущих штаммов, а ВОЗ оценивает его серьезность как низкую.

Симптомы нового подвида коронавируса

"Арктур" вызывает у пациентов много симптомов, характерных для предыдущих вариантов COVID-19: высокая температура, кашель, боль в горле, мышечная слабость.

Однако добавился новый симптом – зудящий конъюнктивит без навоза, но с чувством липкости в глазах. Раньше таких глазных проявлений было меньше,

– сообщил Сафонов.

В ОВА предупредили, что коронавирус никуда не исчез, а потому стоит вакцинироваться, особенно пожилым людям. В частности, в областной администрации сообщили, что на прошлой неделе в Ровенской области, в Костопольской общине зафиксировали летальный случай вследствие коронавирусной болезни.