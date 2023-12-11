Почему зимой хочется более сладкого и как это контролировать
Источник:Минздрав
Вы точно замечали, что зимой ваши вкусовые предпочтения меняются. Есть овощные салаты не очень-то и хочется, а вот печенье, другую выпечку или сладости – наоборот желание растет.
В Министерстве здравоохранения объяснили, что происходит с организмом, что при отрицательной температуре его начинает тянуть на сладкое. Прежде всего, это обусловлено "эволюционной прошивкой".
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Роль света
Осенью и зимой световой день сокращается, соответственно меньше дневного света, а это может вызвать у некоторых людей сезонное аффективное расстройство (САР).
Наш организм пытается компенсировать это состояние едой с высоким содержанием углеводов и сахара. Также подключается и биохимический факт – сладкое влечет за собой выброс инсулина. В Минздраве уточняют, что в этом контексте инсулин – это хорошо!
Инсулин помогает клеткам потреблять глюкозу активнее, а также нейронам – образовывать серотонин и дофамин – нейромедиаторы, бодрящие мозг,
– объяснили медики.
Нехватка тепла
Кроме света, зимой организму не хватает и тепла. На помощь организму приходит пищевой термогенез – процесс, когда организм тратит энергию, чтобы переварить пищу и согревается.
Как есть меньше сладкого
Для того чтобы уменьшить тягу к сладостям в Минздраве посоветовали:
- не пропускать полноценный прием пищи, ведь когда мы сыты, устоять перед желанием быстро съесть чего-нибудь сладенького немного проще;
- следите, чтобы рацион содержал достаточно растительной и белковой пищи – это будет способствовать здоровью кишечной микробиоты;
- гулять и занимайтесь спортом, чтобы согреться другими путями;
- как только чувствуете тягу к сладкому – попробуйте поприседать (или другую двигательную активность). Это немного мобилизует запасы глюкозы;
- полноценно отдыхать, а еще лучше раньше ложиться спать. Если вы выспитесь, мозг будет меньше побуждать вас съесть сладкую или жирную пищу, и так вы лучше сможете контролировать себя;
- обратитесь за помощью к психологу, если проблема становится надоедливой и делает вашу жизнь дискомфортной.