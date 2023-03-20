Почему нельзя брать домашних животных в постель: новое исследование

Многие спят, обнявшись со своими кошками или собаками, однако медики выяснили, что такие привычки приводят к плохому сну и беспокойным ночам.

Новое исследование сна

Домашние любимцы обычно положительно влияют на психологическое состояние: кошка или собака дарят чувство безопасности и поддержки, что может снизить уровень беспокойства, стресса и депрессии. Но, с другой стороны, любимцы, спящие вместе с хозяевами, могут нарушать их сон.

Также на тему Как проблемы со сном влияют на ваше сердце

К такому выводу пришли исследователи из нескольких научных центров США, проанализировавших данные Национального исследования здоровья и питания 2005 – 2006 годов. Они обнаружили, что собаки повышала вероятность расстройства сна у владельца, а хозяева кошек чаще жаловались на самопроизвольные подергивания ног.

Домашние животные нарушают сон

Хотя причинно-следственный характер влияния домашних животных на качество и нарушение сна установить не удалось, результаты исследования согласуются с предыдущими исследованиями, которые показали, что владельцы собак или кошек обычно спят хуже людей без животных.

Возможно, предполагают медики, ухудшение сна связано с тем, что кошки и собаки, как правило, более активны ночью, поэтому могут мешать своим хозяевам высыпаться.

Результаты исследования ни в коем случае не призывают людей с плохим качеством сна отказаться от домашних любимцев: возможно, достаточно будет ограничить доступ собаки или кошки в спальню или оборудовать для питомца вольер, где он будет проводить ночь.

Также медики предлагают людям с хроническими нарушениями сна более осторожно относиться к желанию завести домашнего питомца, ведь это может негативно повлиять на здоровье.