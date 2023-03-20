Чому не можна брати домашніх тварин у ліжко: нове дослідження

Багато людей сплять обійнявшись зі своїми кішками чи собаками, проте медики з'ясували, що такі звички призводять до поганого сну та неспокійних ночей.

Нове дослідження сну

Домашні улюбленці зазвичай позитивно впливають на психологічний стан: кішка чи собака дарують почуття безпеки та підтримки, що може знизити рівень занепокоєння, стресу та депресії. Але, з іншого боку, улюбленці, які сплять разом із господарями, можуть порушувати їхній сон.

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До такого висновку дійшли дослідники з кількох наукових центрів США, які проаналізували дані Національного дослідження здоров'я та харчування 2005 – 2006 років. Вони виявили, що собаки підвищувала ймовірність розладу сну у власника, а господарі кішок частіше скаржилися на мимовільні посмикування ніг.

Домашні тварини порушують сон

Хоча причинно-наслідковий характер впливу домашніх тварин на якість та порушення сну встановити не вдалося, результати дослідження узгоджуються з попередніми дослідженнями, які показали, що власники собак або кішок зазвичай сплять гірше ніж люди без тварин.

Можливо, припускають медики, погіршення сну пов'язане з тим, що кішки та собаки, як правило, активніші вночі, тому можуть заважати своїм господарям висипатися.

Результати дослідження у жодному разі не закликають людей з поганою якістю сну відмовитися від домашніх улюбленців: можливо, достатньо буде обмежити доступ собаки або кішки до спальні або обладнати для вихованця вольєр, де він проводитиме ніч.

Також медики пропонують людям із хронічними порушеннями сну обережніше ставитись до бажання завести домашнього вихованця, адже зрештою це може негативно вплинути на здоров'я.