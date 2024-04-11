Почему рак "молодеет": ученые объяснили тревожную тенденцию

Статистика указывает онкологические заболевания "молодеют". Научное сообщество пытается выяснить причины этого явления. В недавнем американском исследовании было предложено объяснение: ключ к этой проблеме может заключаться в ускоренном биологическом старении молодого поколения.

Эту работу представили ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) на ежегодной конференции Американской ассоциации онкологических исследований в США.

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Новое исследование рака

Чтобы выявить причины увеличения случаев рака в раннем возрасте, ученые проанализировали медицинские данные почти 149 тысяч участников Британского биобанка (UK Biobank) в возрасте от 37 до 54 лет. Исследователи, опираясь на результаты анализов крови и используя специальный алгоритм PhenoAge, определили биологический возраст каждого участника.

Оказалось, что у людей, у которых биологический возраст превышал хронологический, и которые родились в 1965 году или позже, вероятность заболеть раком на 17% выше, чем у людей, родившихся с 1950 по 1954 год.

Почему рак "молодеет"

Исследуя статистику заболеваемости раком, ученые обнаружили, что почти у 3200 человек из выборки был диагностирован рак до 55 лет. Затем медики сравнили все данные, взвесив другие возможные факторы. В результате выяснилось, что ускоренное биологическое старение коррелирует с повышенным риском раннего рака.

Сильная корреляция была обнаружена с онкологическими заболеваниями легких, желудка, кишечника и матки. Их вероятность у людей, у которых биологический возраст превышал хронологический, была на 42%, 22% и 36% выше соответственно.

Несмотря на то, что исследователи не выясняли, почему риск раннего рака увеличивался именно при этих видах онкологических заболеваний, одна из авторов работы докторка Инь Цао отметила, что легкие могут быть более уязвимыми для ускоренного биологического старения из-за ограниченной способности к регенерации. А рак желудка и кишечника часто является результатом воспаления, которое усиливается с возрастом.

Онкологические заболевания в молодом возрасте являются серьезной проблемой здравоохранения. Недавнее международное исследование показало, что ежегодно более миллиона людей моложе 50 лет умирают от рака. По прогнозам ученых, к 2030 году это количество увеличится еще на 21%, а количество случаев рака в раннем возрасте возрастет на 31%.

Авторы нового исследования надеются, что детальное изучение связи между ускоренным биологическим старением и ранними случаями рака поможет разработать эффективную стратегию для замедления этого процесса и предотвращения развития онкологических заболеваний.