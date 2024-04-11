Чому рак "молодшає": вчені пояснили тривожну тенденцію

Статистика вказує онкологічні захворювання "молодшають". Наукова спільнота намагається з'ясувати причини цього явища. У недавньому американському дослідженні було запропоновано пояснення: ключ до цієї проблеми може полягати у прискореному біологічному старінні молодого покоління.

Цю роботу представили вчені із Медичної школи Університету Вашингтона у Сент-Луїсі (США) на щорічній конференції Американської асоціації онкологічних досліджень у США.

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Нове дослідження раку

Щоб виявити причини збільшення випадків раку в ранньому віці, вчені проаналізували медичні дані майже 149 тисяч учасників Британського біобанку (UK Biobank) у віці від 37 до 54 років. Дослідники, спираючись на результати аналізів крові та використовуючи спеціальний алгоритм PhenoAge, визначили біологічний вік кожного учасника.

Виявилося, що у людей, у яких біологічний вік перевищував хронологічний, і які народилися в 1965 році або пізніше, ймовірність захворіти на рак на 17% вище, ніж у людей, що народилися з 1950 по 1954 рік.

Чому рак "молодшає"

Досліджуючи статистику захворюваності на рак, вчені виявили, що майже у 3200 осіб з вибірки був діагностований рак до 55 років. Потім медики порівняли всі дані, зваживши інші можливі фактори. В результаті з'ясувалося, що прискорене біологічне старіння корелює із підвищеним ризиком раннього раку.

Найсильніша кореляція була виявлена з онкологічними захворюваннями легень, шлунка, кишківника та матки. Їхня ймовірність у людей, у яких біологічний вік перевищував хронологічний, була на 42%, 22% і 36% вище відповідно.

Попри те, що дослідники не з'ясовували, чому ризик раннього раку збільшувався саме при цих видах онкологічних захворювань, одна з авторів роботи докторка Інь Цао зазначила, що легені можуть бути більш вразливими для прискореного біологічного старіння через обмежену здатність до регенерації. А рак шлунка та кишківника часто є результатом запалення, яке посилюється з віком.

Онкологічні захворювання у молодому віці є серйозною проблемою охорони здоров'я. Нещодавнє міжнародне дослідження показало, що щорічно понад мільйон людей молодших 50 років помирають від раку. За прогнозами вчених, до 2030 року ця кількість збільшиться ще на 21%, а кількість випадків раку в ранньому віці зросте на 31%.

Автори нового дослідження сподіваються, що детальне вивчення зв'язку між прискореним біологічним старінням та ранніми випадками раку допоможе розробити ефективну стратегію для уповільнення цього процесу та запобігання розвитку онкологічних захворювань.