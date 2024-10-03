Почему людям снятся эротические сны

Сексуальные сны, в частности мастурбация, секс и другие эротические события и ощущения, встречаются у 70% населения хотя бы раз в жизни. Исследования показывают, что с подросткового возраста до поздних лет каждый пятый сон может быть эротическим.

Почему людям снятся сны

Сон имеет несколько циклов: за одну ночь их может быть от четырех до шести, каждый длится от 90 до 110 минут. Засыпание начинается с фазы уменьшения дыхания и пульса, снижения артериального давления и мышечного тонуса, которая длится от одной до пяти минут, пишет Sleep Foundation.

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Следующая фаза, которая длится от 10 до 60 минут, характеризуется уменьшением реакции на мелкие раздражители, возможны внезапные подергивания, в том числе ощущение падения. В третьей фазе активно происходит синтез аминокислот и гормона роста.

Последняя фаза сна (REM) занимает 25% от времени и чаще всего связаны с видением снов. Именно в этот период человек активно перерабатывает информацию, полученную днем.

Сны, особенно те, что происходят незадолго до пробуждения, лучше всего запоминаются. Они могут быть не только способом формирования воспоминаний, но и своеобразной тренировкой для мозга, позволяющей подготовиться к решению возможных проблем.

Для чего нужны эротические сны

Эротические сны могут вызывать удовольствие во время сна, но после пробуждения часто вызывают стыд или вину, особенно если снятся странные ситуации. Эти сны часто являются отражением того, что беспокоит ум в течение дня, например, частые размышления о сексе или просмотр порнографии.

Сны о секс с бывшими могут быть просто переживанием приятных моментов и не всегда означают неудовлетворенность текущими отношениями. Порой нам действительно чего-то не хватает: совместного времяпрепровождения с новым партнером, удовлетворения наших сексуальных потребностей.

Но чаще всего подсознание просто переживает приятный опыт или пытается намекнуть нам на то, какие события было бы прекрасно включить в новые отношения, чтобы их улучшить (особенно если снятся ласки, объятия и поцелуи), а эта ненастоящая измена помогает "выпустить пар".

Иногда нам действительно хочется расслабиться, стать свободными или поискать приключений, что отображается в эротических снах. В этом случае бывшие партнеры или групповой секс – это просто образы, приятные переживания. И совсем не важно, с кем именно во сне происходит секс.

Сны о близости с авторитетными фигурами, такими как начальник или учитель, могут говорить о стремлении услышать их одобрение или желание большей уверенности и власти. Но нередко это сигнал о том, что вы часто думаете о своей работе или учебе или сильно волнуетесь.

В некоторых случаях сексуальный сон может быть просто результатом вашего положения для сна. Отдых на животе делает эротические сновидения более вероятным, возможно, из-за давления на гениталии.

Таким образом, к эротическим снам нужно относиться с интересом, их можно записывать и анализировать, это поможет лучше понять собственные переживания и желания. Иногда они указывают на серьезные изменения в жизни, которые мы осмысливаем, или вообще ничего существенного не означают, кроме удивительных фантазий нашего мозга.