Чому людям сняться еротичні сни

Сексуальні сни, зокрема мастурбація, секс та інші еротичні події та відчуття, зустрічаються у 70% населення хоча б раз життя. Дослідження показують, що з підліткового віку до пізніх років кожен п'ятий сон може бути еротичним.

Чому людям сняться сни

Сон має кілька циклів: за одну ніч їх може бути від чотирьох до шести, кожен триває від 90 до 110 хвилин. Засинання починається з фази зменшення дихання та пульсу, зниження артеріального тиску та м'язового тонусу, яка триває від однієї до п'яти хвилин, пише Sleep Foundation.

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Наступна фаза, що триває від 10 до 60 хвилин, характеризується зменшенням реакції на дрібні подразники, можливі раптові посмикування, у тому числі відчуття падіння. У третій фазі активно відбувається синтез амінокислот та гормону росту.

Остання фаза сну (REM) займає 25% від часу і найчастіше пов'язані з баченням снів. Саме в цей період людина активно переробляє інформацію, отриману вдень.

Сни, особливо ті, що відбуваються незадовго до пробудження, найкраще запам'ятовуються. Вони можуть бути не тільки способом формування спогадів, а й своєрідним тренуванням для мозку, що дозволяє підготуватися до розв'язання можливих проблем.

Для чого потрібні еротичні сни

Еротичні сни можуть викликати задоволення під час сну, але після пробудження часто викликають сором чи провину, особливо якщо сняться дивні ситуації. Ці сни часто є відображенням того, що турбує розум протягом дня, наприклад, часті роздуми про секс або перегляд порнографії.

Сни про секс з колишніми можуть бути просто переживанням приємних моментів і не завжди означають незадоволеність поточними стосунками. Часом нам справді чогось не вистачає: спільного проведення часу з новим партнером, задоволення наших сексуальних потреб.

Але найчастіше підсвідомість просто переживає приємний досвід або намагається натякнути нам на те, які події було б чудово включити в нові стосунки, щоб їх покращити (особливо якщо сняться ласки, обійми та поцілунки), а ця несправжня зрада допомагає "випустити пару".

Іноді нам дійсно хочеться розслабитися, стати вільними або пошукати пригод, що відображається в еротичних снах. У цьому випадку колишні партнери або груповий секс – це просто образи, приємні переживання. І зовсім не важливо, з ким саме уві сні відбувається секс.

Сни про близькість з авторитетними фігурами, такими як начальник чи вчитель, можуть говорити про прагнення почути їхнє схвалення чи бажання більшої впевненості та влади. Але нерідко це сигнал про те, що ви часто думаєте про свою роботу чи навчання або сильно хвилюєтесь.

У деяких випадках сексуальний сон може бути просто результатом вашого положення для сну. Відпочинок на животі робить еротичні сновидіння більш ймовірним, можливо, через тиск на геніталії.

Таким чином, до еротичних снів потрібно ставитись з цікавістю, їх можна записувати та аналізувати, це допоможе краще зрозуміти власні переживання та бажання. Іноді вони вказують на серйозні зміни в житті, які ми осмислюємо, або взагалі нічого суттєвого не означають, крім дивовижних фантазій нашого мозку.