Почему возникает хроническая усталость и как ее побороть

18 ноября 2022 , 07:53
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Источник:

Cleveland Clinic

Каждый иногда чувствует усталость, но у всех она проявляется по-разному. Когда человек говорит, что устал, он может испытывать целый спектр различных симптомов.

Все эти ощущения достаточно субъективны и трудно поддаются измерению. Поэтому не так-то просто однозначно определить, что вызывает усталость и как с ней бороться.

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Почему появляется повышенная утомляемость

Наиболее распространенными причинами считаются:

  • вредные привычки – чрезмерное употребление алкоголя, несбалансированное питание и сидячий образ жизни;
  • различные заболевания, например, болезни сердца и легких, рак, аутоиммунные заболевания;
  • нарушение сна;
  • прием некоторых препаратов, в том числе антигистаминных и средств от давления;
  • дефициты витаминов и минералов, особенно железа, витаминов D и B12;
  • гормональные нарушения и проблемы с тяжестью.

Как преодолеть хроническую усталость

Но если повышенная утомляемость не вызвана заболеванием или приемом препаратов, будет полезно изменить образ жизни.

  • Соблюдать здоровое и сбалансированное питание, чтобы избегать дефицитов необходимых микроэлементов.
  • Восстановите режим сна и отдыха. В идеале ложиться спать и вставать в одно и то же время. При этом продолжительность сна может быть разной. Не нужно спать ровно восемь часов, лучше найти свое удобное время.
  • Не употреблять табак и алкоголь.
  • Регулярно снимайте стресс. Для этого подойдут йога, медитации, беседы с психологом, умеренные физические упражнения или другие комфортные практики.
  • Поддерживать здоровый вес и заниматься спортом.

Если изменение жизни не помогает, а беспричинная усталость сохраняется длительно и мешает повседневной деятельности, нелишним будет обратиться к врачу.

Автор: Олександр Бевза