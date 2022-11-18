Почему возникает хроническая усталость и как ее побороть
18 ноября 2022 , 07:53Читати новину українською
Источник:Cleveland Clinic
Каждый иногда чувствует усталость, но у всех она проявляется по-разному. Когда человек говорит, что устал, он может испытывать целый спектр различных симптомов.
Все эти ощущения достаточно субъективны и трудно поддаются измерению. Поэтому не так-то просто однозначно определить, что вызывает усталость и как с ней бороться.
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Почему появляется повышенная утомляемость
Наиболее распространенными причинами считаются:
- вредные привычки – чрезмерное употребление алкоголя, несбалансированное питание и сидячий образ жизни;
- различные заболевания, например, болезни сердца и легких, рак, аутоиммунные заболевания;
- нарушение сна;
- прием некоторых препаратов, в том числе антигистаминных и средств от давления;
- дефициты витаминов и минералов, особенно железа, витаминов D и B12;
- гормональные нарушения и проблемы с тяжестью.
Как преодолеть хроническую усталость
Но если повышенная утомляемость не вызвана заболеванием или приемом препаратов, будет полезно изменить образ жизни.
- Соблюдать здоровое и сбалансированное питание, чтобы избегать дефицитов необходимых микроэлементов.
- Восстановите режим сна и отдыха. В идеале ложиться спать и вставать в одно и то же время. При этом продолжительность сна может быть разной. Не нужно спать ровно восемь часов, лучше найти свое удобное время.
- Не употреблять табак и алкоголь.
- Регулярно снимайте стресс. Для этого подойдут йога, медитации, беседы с психологом, умеренные физические упражнения или другие комфортные практики.
- Поддерживать здоровый вес и заниматься спортом.
Если изменение жизни не помогает, а беспричинная усталость сохраняется длительно и мешает повседневной деятельности, нелишним будет обратиться к врачу.