Чому виникає хронічна втома та як її побороти
18 листопада 2022 , 07:53Читать новость на русском
Джерело:Cleveland Clinic
Кожен іноді відчуває втому, але в усіх вона проявляється по-різному. Коли людина каже, що втомилася, вона може відчувати цілий спектр різних симптомів.
Всі ці відчуття досить суб'єктивні і важко піддаються виміру. Тому не так просто однозначно визначити, що викликає втому та як з нею боротися.
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Чому з'являється підвищена стомлюваність
Найпоширенішими причинами вважаються:
- шкідливі звички – надмірне вживання алкоголю, незбалансоване харчування та сидячий спосіб життя;
- різні захворювання, наприклад хвороби серця та легень, рак, аутоімунні захворювання;
- порушення сну;
- прийом деяких препаратів, зокрема антигістамінних та засобів від тиску;
- дефіцити вітамінів та мінералів, особливо заліза, вітамінів D та B12;
- гормональні порушення та проблеми з вагою.
Як подолати хронічну втому
Але, якщо підвищена стомлюваність не викликана захворюванням або прийомом препаратів, буде корисно змінити спосіб життя.
- Дотримуватися здорового та збалансованого харчування, щоб уникати дефіцитів необхідних мікроелементів.
- Відновити режим сну та відпочинку. В ідеалі лягати спати і вставати в один і той самий час. При цьому тривалість сну може бути різною. Не потрібно спати рівно вісім годин, краще знайти свій комфортний час.
- Не вживати тютюн та алкоголь.
- Регулярно знімати стрес. Для цього підійдуть йога, медитації, бесіди із психологом, помірні фізичні вправи чи будь-які інші комфортні практики.
- Підтримувати здорову вагу та займатися спортом.
Якщо ж зміна життя не допомагає, а безпричинна втома зберігається тривалий час і заважає повсякденній діяльності, незайвим буде звернутися до лікаря.