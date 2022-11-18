Чому виникає хронічна втома та як її побороти

18 листопада 2022 , 07:53
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Джерело:

Cleveland Clinic

Кожен іноді відчуває втому, але в усіх вона проявляється по-різному. Коли людина каже, що втомилася, вона може відчувати цілий спектр різних симптомів.

Всі ці відчуття досить суб'єктивні і важко піддаються виміру. Тому не так просто однозначно визначити, що викликає втому та як з нею боротися.

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Чому з'являється підвищена стомлюваність

Найпоширенішими причинами вважаються:

  • шкідливі звички – надмірне вживання алкоголю, незбалансоване харчування та сидячий спосіб життя;
  • різні захворювання, наприклад хвороби серця та легень, рак, аутоімунні захворювання;
  • порушення сну;
  • прийом деяких препаратів, зокрема антигістамінних та засобів від тиску;
  • дефіцити вітамінів та мінералів, особливо заліза, вітамінів D та B12;
  • гормональні порушення та проблеми з вагою.

Як подолати хронічну втому

Але, якщо підвищена стомлюваність не викликана захворюванням або прийомом препаратів, буде корисно змінити спосіб життя.

  • Дотримуватися здорового та збалансованого харчування, щоб уникати дефіцитів необхідних мікроелементів.
  • Відновити режим сну та відпочинку. В ідеалі лягати спати і вставати в один і той самий час. При цьому тривалість сну може бути різною. Не потрібно спати рівно вісім годин, краще знайти свій комфортний час.
  • Не вживати тютюн та алкоголь.
  • Регулярно знімати стрес. Для цього підійдуть йога, медитації, бесіди із психологом, помірні фізичні вправи чи будь-які інші комфортні практики.
  • Підтримувати здорову вагу та займатися спортом.

Якщо ж зміна життя не допомагає, а безпричинна втома зберігається тривалий час і заважає повсякденній діяльності, незайвим буде звернутися до лікаря.

Автор: Олександр Бевза