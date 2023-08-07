Почему вам нужен велосипед: невероятные преимущества для здоровья

Велосипед – отличное средство, чтобы заставить сердце биться чаще. Взрослому человеку достаточно 150 минут аэробной нагрузки в неделю. Это значит, что можно кататься всего по 20 минут в день, чтобы поддерживать здоровье.

Когда мы едем на велосипеде, работают почти все группы мышц. Основная нагрузка приходится на нижнюю часть тела: квадрицепс – четырехглавая мышца бедра, подколенные сухожилия, икроножные и ягодичные мышцы. Также задействованы мышцы спины и живота, дельтовидные мышцы, бицепсы и трицепсы.

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Польза езды на велосипеде

Езда на велосипеде влияет на физическое и психологическое здоровье: укрепляет иммунную систему, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, помогает бороться с депрессией, тревожностью и лишним весом.

Согласно проспективным когортным исследованием, у тех, кто ездит на работу на велосипеде, риск смертности от разных причин на 41% ниже, чем у людей, которые добираются в офис на машине или общественном транспорте.

Авторы исследования в течение пяти лет отслеживали 263 450 участников. Их поделили на группы: пешеходы, автомобилисты, велосипедисты и смешанные типы – люди, объединяющие пешие и велосипедные прогулки, а также автомобилисты, иногда ходящие пешком или катающиеся на велосипеде. Ученые учитывали пол, возраст, индекс массы тела, здоровье, образ жизни, питание, курение, время физической активности.

Вот какие результаты получили:

на 24% снижается риск смертности от всех причин у людей со смешанным типом активности;

на 27% – у людей, ходящих на работу пешком;

на 41% – у тех, кто ездит на велосипеде.

Но если не соблюдать правильное питание, пить, курить и постоянно испытывать стресс, езда на велосипеде не спасет. Однако этот вид активности поможет улучшить состояние здоровья в комплексе с другими мерами.