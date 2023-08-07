Чому вам потрібен велосипед: неймовірні переваги для здоров'я

Велосипед – чудовий засіб, щоб змусити серце битися частіше. Дорослій людині достатньо 150 хвилин аеробного навантаження на тиждень. Це означає, що можна кататися лише по 20 хвилин на день, щоб підтримувати здоров'я.

Коли ми їдемо велосипедом, працюють майже всі групи м'язів. Основне навантаження припадає на нижню частину тіла: квадрицепс – чотириголовий м'яз стегна, підколінні сухожилля, литкові та сідничні м'язи. Також задіяні м'язи спини та живота, дельтоподібні м'язи, біцепс та трицепс.

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Користь їзди на велосипеді

Їзда на велосипеді впливає на фізичне та психологічне здоров'я: зміцнює імунну систему, знижує ризик серцево-судинних захворювань, допомагає боротися з депресією, тривожністю та зайвою вагою.

Згідно з проспективним когортним дослідженням, у тих, хто їздить на роботу на велосипеді, ризик смертності від різних причин на 41% нижчий, ніж у людей, які добираються до офісу на машині або громадському транспорті.

Автори дослідження протягом п'яти років відслідковували 263450 учасників. Їх поділили на групи: пішоходи, автомобілісти, велосипедисти та змішані типи – люди, які поєднують піші та велосипедні прогулянки, а також автомобілісти, які іноді ходять пішки або катаються на велосипеді. Вчені враховували стать, вік, індекс маси тіла, здоров'я, спосіб життя, харчування, куріння, час фізичної активності.

Ось які результати отримали:

на 24% знижується ризик смертності від усіх причин у людей зі змішаним типом активності;

на 27% – у людей, хто ходить на роботу пішки;

на 41% – у тих, хто їздить велосипедом.

Але якщо не дотримуватись правильного харчування, пити, курити та постійно відчувати стрес, їзда на велосипеді не врятує. Однак цей вид активності допоможе покращити стан здоров'я у комплексі з іншими заходами.