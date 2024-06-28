Почему возникают нарушения слуха и как их лечат

Звук – колебания воздуха, которые здоровое ухо ощущает как вибрации. Но это очень хрупкий механизм, который легко повредить и в мире сотни миллионов людей живут с нарушениями слуха.

Частота звука определяется количеством волнообразных колебаний, произошедших за секунду, и измеряется в герцах (Гц). Чем больше Гц, тем выше звук. Например, звуки флейты высокие, а низкие звуки издает контрабас.

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Как уши обрабатывают звуки

Наши уши состоят из трех основных частей: наружного, среднего и внутреннего уха. Звук проходит через каждую часть уха и в конце концов попадает в мозг. Этот путь выглядит так:

Наружное ухо: благодаря форме ушной раковины звук легко улавливается и направляется в слуховой проход, которым движется к барабанной перепонке – границе между наружным и средним ухом.

Среднее ухо: когда звук достигает барабанной перепонки, она начинает вибрировать. Слуховые косточки, уловив вибрации, усиливают их и направляют дальше – во внутреннее ухо.

Внутреннее ухо: заполнено жидкостью, и звуковоспринимающая его часть имеет форму улитки. В улитке размещаются более 15 000 микроскопических волосковых клеток, которые преобразуют звуковые колебания от структур наружного и среднего уха в нервные импульсы, передаваемые слуховым нервом на слуховые центры мозга для дальнейшего распознавания и обработки.

Откуда берутся нарушения слуха

Если звук не в полной мере достигает мозга, значит, где-то на его пути что-то пошло не так. Проблемы могут скрываться в любом отделе уха.

Если нарушено проведение звука к волосковым клеткам улитки – это кондуктивная тугоухость. Помешать звуку могут:

большое количество ушной серы;

скопление жидкости в среднем ухе;

отложения на косточках среднего уха;

инфекции среднего уха;

перфорация барабанной перепонки;

неправильное строение какой-либо из анатомических структур уха и т.д.

Если путь для звука чистый, проблемой может быть нарушенное звуковосприятие, например из-за отмирания волосковых клеток во внутреннем ухе. Это сенсоневральная тугоухость. Она может быть как врожденной, так и приобретенной.

Причины, которые могут повлиять на приобретение сенсоневральной тугоухости в течение жизни:

генетическая предрасположенность;

старение;

травма головы;

длительное воздействие громких звуков;

некоторые вирусные инфекции;

некоторые медицинские процедуры и лекарственные средства.

Как лечат нарушение слуха

Перед лечением всегда идет диагностика. Сурдолог выясняет, в чем заключается причина нарушения слуха, и делает дальнейшие шаги.

В одних случаях лечение происходит медикаментозно, в других нужна помощь хирурга. Во многих случаях тугоухость лечению не подлежит – слух часто эффективно компенсируют с помощью индивидуально подобранных слуховых аппаратов.