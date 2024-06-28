Чому виникають порушення слуху та як їх лікують

Звук – коливання повітря, які здорове вухо відчуває як вібрації. Але це дуже тендітний механізм, який легко пошкодити й у світі сотні мільйонів людей живуть з порушеннями слуху.

Частота звуку визначається кількістю хвилеподібних коливань, що відбулися за секунду, і вимірюється в герцах (Гц). Чим більше Гц, тим вищий звук. Наприклад, звуки флейти високі, а низькі звуки видає контрабас.

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Як вуха обробляють звуки

Наші вуха складаються з трьох основних частин: зовнішнього, середнього та внутрішнього вуха. Звук проходить через кожну частину вуха і врешті-решт потрапляє в мозок. Цей шлях виглядає так:

Зовнішнє вухо: завдяки формі вушної раковини звук легко вловлюється і спрямовується в слуховий прохід, яким рухається до барабанної перетинки – межі між зовнішнім і середнім вухом.

Середнє вухо: коли звук досягає барабанної перетинки, вона починає вібрувати. Слухові кісточки, уловивши вібрації, посилюють їх і направляють далі – у внутрішнє вухо.

Внутрішнє вухо: заповнене рідиною, і звуковосприймальна його частина має форму равлика. У равлику розміщуються понад 15 000 мікроскопічних волоскових клітин, які перетворюють звукові коливання від структур зовнішнього та середнього вуха на нервові імпульси, що передаються слуховим нервом на слухові центри мозку для подальшого розпізнавання та обробки.

Звідки беруться порушення слуху

Якщо звук не повною мірою досягає мозку, значить, десь на його шляху щось пішло не так. Проблеми можуть ховатися в будь-якому відділі вуха.

Якщо порушено проведення звуку до волоскових клітин равлика – це кондуктивна приглухуватість. Перешкодити звуку можуть:

велика кількість вушної сірки;

скупчення рідини в середньому вусі;

відкладення на кісточках середнього вуха;

інфекції середнього вуха;

перфорація барабанної перетинки;

неправильна будова будь-якої з анатомічних структур вуха і т.д.

Якщо шлях для звуку чистий, проблемою може бути порушене звукосприйняття, наприклад через відмирання волоскових клітин у внутрішньому вусі. Це сенсоневральна приглухуватість. Вона може бути як уродженою, так і набутою.

Причини, які можуть вплинути на набуття сенсоневральної приглухуватості протягом життя:

генетична схильність;

старіння;

травма голови;

тривалий вплив гучних звуків;

деякі вірусні інфекції;

деякі медичні процедури та лікарські засоби.

Як лікують порушення слуху

Перед лікуванням завжди йде діагностика. Сурдолог з'ясовує, в чому полягає причина порушення слуху, і робить подальші кроки.

В одних випадках лікування відбувається медикаментозно, в інших потрібна допомога хірурга. У багатьох випадках приглухуватість лікуванню не підлягає – слух часто ефективно компенсують за допомогою індивідуально підібраних слухових апаратів.