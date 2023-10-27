Садочки массово открываются осенью, вместе с началом сезона простуд. Дети возвращаются с разных концов страны и закономерно привозят новые вирусы и бактерии, которыми обмениваются и начинают болеть. В 90% случаев дети страдают именно острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

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Почему дети часто болеют

В обиходе ОРВИ часто называют простудой и считают, что причина заболевания – переохлаждение или сквозняк. Но это не так: причиной ОРВИ может быть только инфекция. Если врач не может определить возбудителя заболевания – это вирус или бактерия, то ребенку ставят диагноз острое респираторное заболевание (ОРЗ).

Вирус попадает в организм ребенка воздушно-капельным путем через дыхательную систему и слизистые оболочки. Оседая на слизистых, вирус выделяет токсины, которые по кровеносной системе разносятся по всему организму. Клинические проявления могут быть связаны не только с токсинами вируса, но и с реакциями иммунной системы.

Так, например, выделение цитокинов способствует повышению температуры. С момента заражения до первых симптомов обычно проходит несколько дней. Заболеет ли ребенок и насколько тяжело, зависит от его иммунитета и восприимчивости к конкретному вирусу. В большинстве случаев ОРВИ у дошкольников протекает легко.

Важна не частота, а течение болезни

Дети дошкольного возраста обладают несформированным иммунитетом, поэтому в среднем болеют от 4 до 8 раз в год. Младенцы обычно реже: один-два раза в год, потому что их контакты с людьми ограничены. У старших детей может быть от 10 до 12 инфекций в год, особенно если есть братья и сестры или они посещают детский сад.

По словам инфекционистки Нипуни Раджапаксе средняя продолжительность вирусного заболевания составляет 8 дней, но может превышать две недели. Это означает, что ребенок с более чем 10 вирусными респираторными инфекциями может болеть без перерыва почти полгода. Это нормально, и делать иммунограмму не нужно, к тому же есть более дешевые исследования: общий анализ крови, анализ на иммуноглобулины и другие, которые назначает врач в зависимости от подозрений.

Многие родители переживают, что ребенок ходит неделю в садик, а затем две недели болеет. Здесь важно не то что малыш болеет, а как именно он болеет. Если у него просто регулярные сопли без каких-либо осложнений – это не проблема, со временем организм адаптируется.

А если ребенок болеет обструкцией, с осложнениями в виде отитов, бронхитов и ларингитов, если каждая болезнь требует назначения антибиотиков, если не получается справиться с ней симптоматически – лучше проконсультироваться с врачом.