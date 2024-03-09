Почему большинство людей правши и как появляются левши

Как минимум частично за использование рук ответственны гены - они влияют на то, как будет развиваться мозг. Кроме того, учёные говорят о внутриутробных и эволюционных факторах.

Этот мир принадлежит правшам: компьютерные мыши, фотоаппараты, коробка передач в автомобиле – левшам приходится всем этим пользоваться не ведущей рукой, хотя их не так уж и мало – 10 – 15% от всего населения.

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Почему люди рождаются левшами

Судя по всему, с рукой мы определяемся еще до рождения, это можно увидеть на УЗИ начиная с 10 недели: правши быстрее положат в рот правый палец, а левши – левый.

По меньшей мере частично за ведущую руку ответственны гены – исследования показывают, что генетический вклад составляет около 25%. Среди других возможных факторов выделяют количество тестостерона в утробе матери и различные процессы пренатального развития.

Ранее считалось, что за левшество отвечает какой-то один специальный ген. Сейчас ученые предполагают, что одним геном не обойтись: по разным подсчетам, определять ведущую руку могут до 40 генов.

Британское исследование 2019 года на данных 400 000 человек выявило четыре важных гена, связанные с леворукостью. Три из них кодируют протеины, которые участвуют в формировании структур мозга. Ученые подозревают, что эти гены влияют на латерализацию мозга, то есть на то, как полушария мозга будут отличаться друг от друга.

Мозг левшей и правшей отличается

Полушария мозга различаются между собой и у правшей, и у левшей. Однако исследования показывают, что у правшей эта разница больше, чем у левшей. Например, у людей, которые больше используют левую руку, языком в большей степени занимается левое полушарие, чем правое, а у левшей эта разница не столь заметна.

Восприятие лиц и частей тела у правшей "вшито" в правое полушарие, а у левши скорее будут задействованы оба полушария одинаково. Все это объясняет, почему мы разные, но не объясняет, почему правшей больше.

Почему правшей больше

Есть мнение, что доминирование людей, которые больше используют правую руку – побочный продукт эволюции. Поскольку речь все больше основывалась в левом полушарии, вместе с ней "за компанию" усиливалось преимущество правой руки, которая тоже контролируется левым полушарием. Кстати, человекообразные обезьяны тоже имеют ведущую руку, но правши и левши среди них распространены равномерно.

Судя по всему, и у левши есть туз в рукаве – просто в левом. Ученые считают, что левши могли иметь преимущество, когда дело доходило до драки. Соперник, который атакует с левой стороны, – это неожиданно, потому что большинство людей привыкли драться с правшами. Эти догадки подтверждают исследования на современных левшах, которые по той же причине имеют преимущество в фехтовании.