Чому більшість людей правші та як зʼявляються шульги

Як мінімум частково за використання рук відповідальні гени — вони впливають на те, як розвиватиметься мозок. Крім того, вчені говорять про внутрішньоутробні та еволюційні фактори.

Цей світ належить правшам: комп'ютерні миші, фотоапарати, коробка передач в автомобілі – шульгам доводиться всім цим користуватися не провідною рукою, хоча їх не так уже й мало – 10 – 15% від усього населення.

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Чому люди народжуються шульгами

Зважаючи на все, з рукою ми визначаємося ще до народження, це можна побачити на УЗД починаючи з 10 тижня: правші швидше покладуть у рот правий палець, а шульги – лівий.

Щонайменше частково за провідну руку відповідальні гени – дослідження показують, що генетичний внесок становить близько 25%. Серед інших можливих факторів виділяють кількість тестостерону в утробі матері та різні процеси пренатального розвитку.

Раніше вважалося, що за шульгість відповідає якийсь один спеціальний ген. Наразі вчені припускають, що одним геном не обійтися: за різними підрахунками, визначати провідну руку можуть до 40 генів.

Британське дослідження 2019 року на даних 400 000 осіб виявило чотири важливі гени, пов'язані з ліворукістю. Три з них кодують протеїни, які беруть участь у формуванні структур мозку. Вчені підозрюють, що ці гени впливають на латералізацію мозку, тобто на те, як півкулі мозку відрізнятимуться одна від одної.

Мозок шульг і правшів відрізняється

Півкулі мозку різняться між собою й у правшів, і у шульг. Однак дослідження показують, що у правшів ця різниця більша, ніж у шульг. Наприклад, у людей, які більше використовують ліву руку, мовою більшою мірою займається ліва півкуля, ніж права, а у шульги ця різниця не настільки помітна.

Сприйняття облич і частин тіла у правшів "вшито" у праву півкулю, а у шульги швидше будуть залучені обидві півкулі однаково. Все це пояснює, чому ми різні, але не пояснює, чому правшів більше.

Чому правшів більше

Є думка, що домінування людей, які більше використовують праву руку – побічний продукт еволюції. Оскільки мова все більше ґрунтувалась у лівій півкулі, разом із нею "за компанію" посилювалася перевага правої руки, яка теж контролюється лівою півкулею. До речі, людиноподібні мавпи теж мають провідну руку, але правші і шульги серед них поширені рівномірно.

Зважаючи на все, і у шульги є туз у рукаві – просто в лівому. Вчені вважають, що шульги могли мати перевагу, коли справа доходила до бійки. Суперник, який атакує з лівого боку, – це несподівано, тому що більшість людей звикли битися з правшами. Ці здогади підтверджують дослідження на сучасних шульгах, які з тієї ж причини мають перевагу у фехтуванні.